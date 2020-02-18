部署继续做好湖北省特别是武汉市医疗救治和保障 在加强疫情防控的同时推动有序复工复产

新华社北京2月17日电 2月17日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，全国上下贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署和国务院联防联控机制协调安排，经过艰苦努力，防控工作取得积极成效。

会议听取了国务院联防联控机制相关工作组汇报。汇报认为，通过各地各方面全力加强疫情防控，压低了流行高峰，削弱了流行强度，避免了可能出现的更大范围暴发流行，全国疫情形势出现积极向好趋势。当前疫情流行中心仍在武汉市和湖北省，疫情变化情况仍很复杂。随着全国大多数地方逐步复工复产复学，各地防控工作丝毫不能松懈。

会议指出，武汉市和湖北省要继续加大排查力度，扩大床位供给，切实提高收治率、降低感染率。加强医务人员保障，国家在已派出3万多名医务人员的基础上，根据救治需要再增派医疗力量支援。目前核酸检测反馈结果时间已从两天缩短至4至6小时，要把这一成果覆盖到所有需检测人员，进一步提升检测效能。优化诊疗方案，集中专家加强重症患者救治，积极推广使用临床有效药物，减少轻症患者转为重症，提高治愈率、降低病亡率。要特别做好医务人员防护和生活保障，合理安排轮休。进一步保障好武汉市和湖北省等疫情防控重点地区防控救治需要，增加医用防护服、口罩供给，加快生产调运一线需要的隔离衣、制氧机等，多措并举支援无创呼吸机、高流量吸氧机、血气分析仪等重症救治设备。

会议指出，要按照统筹疫情防控和经济社会发展的要求，继续加强精准防控，推动有序复工复产。湖北省要继续实施离汉离鄂通道疫情管控，坚决做到内防扩散、外防输出。通过实施错峰返程等举措，今年节后客流高峰已被削平。各地各相关部门要继续严格落实交通工具和场站测温、消毒、通风等防疫措施，铁路要采取离散选座、分散候车等方式，遏制疫情通过交通运输传播。有针对性制定实施农民工返岗运输组织方案，开行点对点直达包车，帮助农民工安全有序返岗。视疫情变化科学安排高校错时开学。督促各地指导企业在加强疫情防控的同时有序复工复产，压实地方和企业防疫责任，严格落实岗位、食堂、员工宿舍等各方面防控措施，避免不必要的人员聚集，帮助企业解决原材料、资金等问题。保障煤电油气供给。非疫情防控重点地区不得采取封路、劝返等方式阻断交通，影响复工复产。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。