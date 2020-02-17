专家回应血浆治疗：密切关注临床进展 呼吁康复者捐血

人民网北京2月17日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部生物中心副主任孙燕荣表示，恢复期血浆治疗是古老又创新的急救措施，在近十几年的突发传染病中也曾应用。目前正密切关注临床进展，呼吁康复者捐献血浆。

孙燕荣介绍，科研攻关组在1月22日紧急设立的第一批科研应急项目中，就将恢复期血浆制备工作纳入到立项支持。中国生物承担科技的应急专项之后，紧急在武汉启动部署。2月1日采集到第一份恢复期患者血浆，2月9日第一位重症患者在武汉江夏区第一人民医院接受了治疗，在接下来的一周有10位患者陆续接受治疗。

“现在治疗患者中有1位已经出院，1位已经可以下地行走，余下几位患者都在康复期间。我们密切关注临床进展，科研攻关组还会对恢复期血浆治疗手段进行预期疗效和风险评估，及时跟踪、及时研判。”孙燕荣说。

孙燕荣认为，捐献血浆需要政府、医院 、企业、医务人员、康复者协同配合，才能发挥救治重症患者的最大效果。目前，治愈患者已经超过1万余名，但重症患者仍有1万余名。“在此我们呼吁让更多康复者伸出手臂，捐献血浆 ，让爱心接力、让生命接续。”

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红也表示，血浆治疗是利用康复者血浆中一定滴度的病毒特异性抗体来降低患者体内病毒含量，从而达到治疗预期。目前，临床中通过现有病例治疗已显现出很好疗效。

郭燕红表示，恢复期血浆从采集、制备、贮存到临床应用都有严格质量控制要求，既要保障献血者健康，也要保障危重症患者安全。