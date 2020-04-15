两种新冠病毒灭活疫苗获批临床试验

记者从今天国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：目前已经有3个针对新冠肺炎的疫苗获批进入临床试验。

其中，陈薇院士团队的腺病毒载体疫苗首个获批进入临床研究，已于3月底完成了一期临床试验受试者的接种工作，并于4月9日开始招募二期临床试验志愿者，这是全球首个启动二期临床研究的新冠疫苗品种；4月12日，国家药监局批准了中国生物武汉生物制品研究所和中国科学院武汉病毒研究所联合申请的新冠病毒灭活疫苗，也进入了临床试验；4月13日，又批准了北京科兴中维生物技术有限公司研制的灭活疫苗开展临床试验。应该讲，这是连续两天对灭活疫苗进行审批开展临床试验。

据科技部社会发展科技司司长吴远彬介绍，疫情发生之初，科研攻关组就将疫苗的研发作为主攻方向之一，为了更大限度提升疫苗研发成功率，在梳理分析不同的技术基础和可能性之后，科研攻关组按照病毒的灭活疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗5条技术路线，共布局12项研发任务，目前均在稳步推进。

减毒流感病毒载体疫苗已经完成疫苗毒株的构建和质检方法的建立，正在进行质量工艺研究和质量鉴定，中试生产、动物攻毒实验和安全性评价实验也在同期开展。重组蛋白疫苗已经完成了毒种的构建，正在开展细胞和毒种鉴定和遗传稳定性考察、动物攻毒实验和安全性评价实验。核酸疫苗方面，也进入到动物有效性和安全性评价的研究阶段，并同步开展临床样品的制备和质量的检定工作。

吴远彬表示，疫苗尽管是应急项目，但还是特别强调科学性、程序性，所以目前我国研发最快的，像腺病毒载体疫苗已经启动二期临床试验，还要进行三期的临床试验，将根据临床试验的结果才能够最后确定是否进行使用，还有审批等程序。

科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，疫情发生后，科研攻关组把“可治”作为药物研发与临床救治相关科研攻关项目的主要目标，累计部署了27个项目。统计显示，承担科研攻关任务的单位多达152家，包括医院、高校、科研机构以及企业，参与科研人员超3200人，包括多名院士在内的项目负责人一直奋战在武汉临床救治的一线，涉及药品和相应的研发技术共34项。目前，已获得临床批件正在开展临床救治药物有4项，形成指导意见或专家共识5项，超过10项成果已被纳入临床诊疗方案中。

这些成果包括通过科研攻关形成了磷酸氯喹、法匹拉韦以及中医药等主打药品格局；在武汉已经完成了超过200例的干细胞治疗；截至目前，全国已经采集了超过2000份恢复期血浆，临床上的应用超过700例。（记者熊建）