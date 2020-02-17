中医药管理局：探索清肺排毒汤对新冠肺炎的疗效

人民网北京2月17日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中医药管理局科技司司长李昱表示，清肺排毒汤对治疗新冠肺炎具有临床疗效和救治前景。

李昱介绍，中医药管理局以临床“急用、实用、效用”为导向，于1月27日启动“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作。对山西、河北、黑龙江、陕西四省使用中药复方“清肺排毒汤”治疗新冠肺炎，临床疗效进行临床观察和数据分析。

李昱说，在取得214例临床有效数据情况下，2月6日国家卫健委、国家中医药管理局联合发文，向全国推荐使用清肺排毒汤。目前，已经有10个省57个定点医疗机构的701例使用清肺排毒汤确诊的病例纳入观察，其中有130例治愈出院，51例症状消失，268例症状改善，212例症状平稳没有加重。

“对有详细病例信息的351例病例分析，在服用清肺排毒汤之前，有112例体温超过37.3℃，服药一天以后有51.8%的患者体温恢复正常；服药六天后，有94.6%的患者体温恢复正常；有214例患者伴有咳嗽症状，服药1天以后，46.7%的患者咳嗽症状消失；服用6天以后80.6%的患者咳嗽症状消失。同时对其他症状，如乏力、纳差、咽痛等也有明显疗效。”李昱说。

李昱表示，在这351例患者中，所有的轻型、普通型患者没有一例转为重型或者危重型；22例重症患者中有3例治愈出院，8例转为普通型；共有46例治愈出院。

此外，李昱还介绍，各地在开展救治同时也积极开展了临床科研，推出了一些有效的方剂和方药。