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科技部：磷酸氯喹具有一定疗效 尽快纳入新一版诊疗指南

2020年02月17日16:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月17日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，2月15日科技部、卫生健康委、药监局等科研攻关组主要成员单位在京召开了视频会议，若干位药物研发和临床专家参与论证，共同研判磷酸氯喹对于新冠肺炎具有一定疗效。

孙燕荣表示，专家组经过认真、细致研讨达成一致意见，认为“磷酸氯喹是一个上市多年的老药，用于广泛人群治疗安全性可控。基于前期临床机构所开展的研究结果，明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效”。基于当前临床救治的迫切需求，专家一致推荐，“应尽快将磷酸氯喹纳入到新一版诊疗指南，扩大临床试用范围”。

“我们期待用‘老药新用’，让磷酸氯喹在抗击疫情中发挥更新、更好作用。”孙燕荣说，科技部组织北京、广东和湖南几省的十余家医院联合开展关于磷酸氯喹对于新冠肺炎治疗的安全性和有效性评价。在临床上，无论从重症化率、退热现象，还是肺部影像好转时间、病毒核酸转阴时间和转阴率，及缩短病程等一系列指标，看到了疗效。在药物安全性方面，100余例用药患者中，至今没发现和药物相关明显的不良反应。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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