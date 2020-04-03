科技部：我国169家高新区企业整体复工率达79%

人民网北京4月3日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部成果转化与区域创新司司长包献华介绍，科技部对高新区复工复产高度重视，在2月底就对国家高新区科学防疫、复工复产作出部署，提出相关举措和要求。

包献华表示，科技部第一时间开通国家高新区复工复产的信息服务平台，加强监测和信息的交流共享。在该平台上共发布了300多项各类政策，指导帮助各高新区结合各自实际制定差异化落实举措。还发布了540多项防疫相关新技术、新成果，为园区及企业防疫和复工复产提供科技手段。

“此外，组织高新区内的企业开展防疫相关技术应急攻关。目前承担国家应急攻关的企业中，有2/3来自国家高新区。截至4月1号，169家国家高新区，企业整体复工率达到79%，其中规模以上企业的复工率达到94.2%，有35家国家高新区实现总体复工100%。高新区整体复工复产率普遍较高，起到了‘领头羊’作用。”他说。