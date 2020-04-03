热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

科技部：我国169家高新区企业整体复工率达79%

2020年04月03日16:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月3日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部成果转化与区域创新司司长包献华介绍，科技部对高新区复工复产高度重视，在2月底就对国家高新区科学防疫、复工复产作出部署，提出相关举措和要求。

包献华表示，科技部第一时间开通国家高新区复工复产的信息服务平台，加强监测和信息的交流共享。在该平台上共发布了300多项各类政策，指导帮助各高新区结合各自实际制定差异化落实举措。还发布了540多项防疫相关新技术、新成果，为园区及企业防疫和复工复产提供科技手段。

“此外，组织高新区内的企业开展防疫相关技术应急攻关。目前承担国家应急攻关的企业中，有2/3来自国家高新区。截至4月1号，169家国家高新区，企业整体复工率达到79%，其中规模以上企业的复工率达到94.2%，有35家国家高新区实现总体复工100%。高新区整体复工复产率普遍较高，起到了‘领头羊’作用。”他说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn