占全国10%：国家卫健委谈支持武汉的重症专业医务人员
人民网北京2月17日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，已经派出3万余名医务人员支持湖北武汉，有1.1万重症专业医务人员负责重症救治工作。
郭燕红表示，千方百计救治患者是当前疫情防治工作中重中之重，特别是湖北武汉患者多、重症多、救治任务重，举全国之力支援武汉、支援湖北，努力提高收治率、治愈率，降低病死率、降低感染率。
郭燕红介绍，现在已派出3.2万余名医务人员来支持湖北武汉。有1.1万名重症专业医务人员负责重症救治工作。这1.1万名重症医务人员接近全国重症医务人员资源的10%。
郭燕红说：“钟南山、李兰娟和王辰三个院士团队，他们一直工作在一线，在复杂危重症救治当中提出建议，探索新的治疗方法和技术，正纳入到诊疗方案当中。目前，我们正在形成第六版诊疗方案，指导全国救治工作，提高救治水平。”
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