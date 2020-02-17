宝宝睡前吃太饱 当心胃食管反流

胃食管反流是指胃及（或）十二指肠内容物反流入食管，主要分为生理性、功能性和病理性几种，在小儿中十分常见，大多数属于生理现象，多见于新生儿和小婴儿喂奶后发生的暂时反流。大一些的儿童如果频繁出现胃食管反流，家长要考虑是病理性反流，应及时到医院治疗。

食物倒流阻塞气管，官方名称为胃内容物吸入性窒息。正常大龄儿童吃多了马上躺下，有可能发生食物倒流阻塞气管，导致窒息，但概率相对较低，妈妈们不要过于焦虑。患有胃食管反流的孩子，吃完饭后立即躺下睡觉，发生吸入性窒息的可能性会增加。

平时，无论是中午还是晚上，如果孩子吃多了一时睡不着，家长不要强迫。和孩子一起在床上讲讲绘本、聊聊天，让食物消化一会儿，孩子身体舒服了，入睡也就容易了。

患胃食管反流的儿童入睡，家长要注意睡觉时应抬高孩子上半身，前倾俯卧30度入睡体位较佳。日常要少食多餐，睡前1小时不要进食，避免进食酸性食物。

此外，孩子睡觉时，监护人要有意识地做到一听、二看、三摸、四做。一听，是听听幼儿的呼吸是否正常；二看，是看看幼儿的神态，严密注视幼儿的举动有无异常，发现问题，及时处理；三摸，是摸摸幼儿的额头温度；四做，是为踢被子的孩子盖好被子。

如果日常发现孩子有持续性、反复性餐后呕吐、泛酸、打嗝、胃灼热等症状，家长应及时带孩子到医院就诊。