两类糖友容易泛酸
武汉市中心医院内分泌科主任医师 丁 胜 □孙敏娴
60岁的王先生已有20年的糖尿病病史。近半年他经常有泛酸、呃逆、口苦的症状。他一直以为是胃病犯了，并未在意，这次到内分泌科常规检查时，医生看了看他的“将军肚”和血糖监测情况提醒他，其实这些症状可能和肥胖以及血糖控制不佳有关。
泛酸，是由于食管下端括约肌压力下降，导致胃、十二指肠内容物，尤其是胃酸、胆汁反流进入食管，患者可能还伴有口苦、上腹胀、上腹痛、恶心甚至呕吐等症状。虽然正常人有时也会出现一些反流症状，但时间短暂，且不会引起食管黏膜的炎症反应。而随着反流次数和程度的逐渐加重，就可能造成食管黏膜病理性损伤，引起“反流性食管炎”。
肥胖和糖尿病关系密切，在2型糖尿病患者中，超重和肥胖者的比例超过半数。近年来许多研究表明，肥胖，特别是腹型肥胖，与胃酸反流症状密切相关。这可能是由于腹部肥胖会增加腹内压和胃食管压力梯度，从而导致反流。从中医角度，泛酸源于胃失和降，浊气上逆。肥胖者多为多湿多痰之体，易出现痰阻中焦，胃气上逆。
另一方面，血糖控制不佳的糖友容易出现胃肠道自主神经病变，临床上称之为“糖尿病性胃轻瘫”。据国内外研究报道，有一半以上的糖友存在胃肠运动障碍。随着血糖水平的增高，胃动力紊乱，胃排空延迟。高血糖会抑制迷走神经活动，也可能导致胃轻瘫的发生。所以当糖尿病患者出现泛酸、腹胀等消化道症状时，胃镜检查排除胃溃疡、胃部肿瘤等器质性病变后，应考虑糖尿病性胃轻瘫。
泛酸的药物治疗主要包括抑酸药物（如奥美拉唑等）、促胃肠动力药物（如吗丁啉、莫沙必利等）、营养神经药物等。既然肥胖和血糖控制差的糖友容易泛酸，那么糖友在平时就必须要同时注意体重及血糖的控制；少食多餐，增加运动，控制体重尤其是腰围，积极使血糖控制在理想水平，才能减轻泛酸的症状。
此外，要注意休息，保持心情愉悦，避免加班熬夜，因为压力应激及神经紧张也会造成胃酸不正常分泌；注意胃部保暖，寒冷的空气容易使胃部的血管痉挛、收缩。▲
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