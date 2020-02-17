刚入夜的武汉街头，汽车与行人，都很罕见。

闪着警示灯，穿行于万家灯火间的救护车，急速驶过。

“我不愿意，也么得必要鸣警示笛。”54岁的司机老向说：“只要把油门踩到底。”

他身后的车舱里，还有一名医生，一名护士，两名担架员。疫情期间，这就是每辆救护车的“标配”。

每拉上一位轻症患者，最近的方舱医院，就是目的地。

截至2月16日，武汉市已启用11座方舱医院。这些分布各区的生命方舟，“用于收治更多需要治疗的患者，实现应收尽收、应治尽治的目标。”2月15日，首次“开在抗疫前线”的国新办发布会上，国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉用了“至关重要”定义方舱之于武汉保卫战的作用。

抢工

为了更快开始收治，张昊记得，作为首批投入方舱医院之一，武汉客厅直到病人入住，还在隔着窗户完善洗漱间和卫生间。

在这位湖北省工建集团设计院副总工程师的职业生涯里，如此“夜以继日，调动所有力量和资源”，还是第一次。

从2月4日凌晨起，张昊带领一支7人组成的设计小组，开始投入战斗。

从武汉客厅改造开始，他们连续承接了3座方舱的改造任务，“有体育场馆、展览馆、学校等不同类型，必须因地制宜”。

“在现场，作为技术协调，我们随叫随到。”张昊说，“一个人要参与好几个项目。”

站在武汉客厅的改造工地上，与金银潭医院仅一路之隔的位置，让整个团队都平添了一份紧迫感。

张昊的工程师战疫日记，记下了“与时间的赛跑”——

2月4日9∶30，全员抵达现场，实地踏勘，探讨实施方案；

10∶00，草拟通风方案；

10∶30，论证比选确定机械通风方案；

……

2月7日22∶00，最后撤离，武汉客厅方舱医院改造全部完工并顺利移交。

“这样面积的普通医院，设计周期一般是10来天。”张昊坦言，“只能夜以继日。”

连夜抢工，是一座座方舱建设的正常节奏。

2月14日晚，距离光谷国际会展中心方舱医院开始收治，还有不到48小时。

带着辖区内100余名教师组成的志愿者，东湖新技术开发区教育文体局局长杨志霞来了。

她们的目标，是确保这个方舱内的850张床位，被褥都铺得整整齐齐。

2月15日晚，不仅被褥早已整齐划一，连床头那500多盆绿植，都已经摆放到位。

来自武汉疫情防控指挥部的数据显示，未来一段时间，每天要统筹3500张左右的床位。

只有抢工，才能实现“床等病人”，确保“应收尽收”。

疗心

在方舱中施诊，最重要的不是用药。

走进黄陂方舱医院，浙江女医生蒋思懿才发现，疫情“与想象的不一样”。

34岁的她，来自义乌，是浙江大学医学院附属第四医院重症医学科（ICU）主治医师。

2月11日，作为浙江第三批医疗队的一员，她和同事们进驻黄陂方舱。

“此前在ICU，诊疗的是病情表现更重的病人。”蒋思懿说，“这里完全不同，更多的是心理创伤。”

一位刚刚转来的女患者，丈夫已确诊为重症，轻症的她“真的到了紧张到要吐的状态。”

面对这位已“无法独自承受”的患者，蒋思懿和同事们很担心，“太多的患者不了解方舱，不了解自己会面对怎样的医生，这样怎么会有好的诊疗效果呢？”

武汉的重症病例，占全部比例的18%，也就是说，对于超过八成的其他新冠肺炎患者而言，方舱就是痊愈的希望之地。转入方舱的都是轻症患者，大多数病情比较稳定，多位国家医疗队专家也在实际诊疗中发现，方舱的许多患者只需药物治疗甚至可以不服药物。

一定要想个办法！蒋思懿向团队提出申请：“能不能用广播的形式，让患者安心养病？”

很快，三页纸的广播手稿被她转到团队微信群里征求意见。

“我们不光治病，更要治心。”医疗队队长、传染病学专家陈亚岗教授随即回复。

“那时的万松园非常热闹，路边还有诱人的田螺、又薄又脆的矮子锅盔，在我们浙江，衢州烧饼也非常出名，欢迎疫情过后大家到浙江去品尝……”2月13日中午12点半，正是方舱内患者的午餐时间，蒋思懿的声音，开始在方舱内响起，说起“浙江人在武汉的美食记忆”。

“我们团队中有浙江省各家医院的呼吸科、感染科以及重症医学科的副主任医师、主任医师，护理人员也是各家医院最棒的小哥哥、小姐姐们，请大家相信我们，我们有能力，也有信心，保护你们的安全……”

这不是“广告时间”，而是蒋思懿在用医生最习惯的方式——摆事实，有理有据地让患者在最短时间内树立起对诊疗团队的信心。

2月15日，是蒋思懿医生到武汉的第5天。紧张工作之余，和同事一起搜集患者的问题，在广播中有针对性地解答，成为团队紧张诊疗工作之余的“分内事”。

“他们太难了，希望能用我们的努力既抚慰心灵又治疗疾病。”

让人们感到欣慰的是，截至2月15日，至少已有123位“出舱者”拿着康复证明，与那一所所临时建筑挥手作别。

一场大雪，让整个武汉披上了和白衣战士们一样的战袍。

“我就是想告诉每一位武汉人，你们都好了，我们才会走。”隔着护目镜，瞧了一眼窗外纷纷扬扬的雪花，蒋思懿坚定地说。(王长路 刘丽君 徐旭 袁鹏)