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科技部：部分新冠肺炎疫苗品种已进入动物实验阶段

2020年02月17日08:09 来源：中国新闻网

中国科技部生物中心主任张新民15日在北京称，当前部分新冠肺炎疫苗品种已经进入动物试验阶段。

中国国务院联防联控机制当日召开新闻发布会，介绍药物研发和科研攻关最新进展情况。

对于外界十分关心的新冠肺炎疫苗研发进程，张新民在发布会上表示，由于新冠病毒是一个新病原体，疫苗研发难度比较大、周期比较长。为确保尽早研发成功，研发团队在科研攻关应急项目中并行安排了多条技术路线，包括灭活疫苗、mRNA疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗、DNA疫苗等并行推进，切实保障成功率。

张新民表示，疫苗研发目前实行挂图作战，每个工作节点精确到天。当前部分疫苗品种已经进入动物试验阶段。

“从目前来看，我们国家各研究团队的研发进度与国际进展基本保持同步。”张新民说。

他同时强调，疫苗作为一种应用于健康人的特殊产品，对其安全性的要求是第一位的，疫苗研发必须遵循科学规律以及严格的管理规范，需要给科研人员一定的时间来开发出安全、有效的疫苗产品。

中国科学院微生物研究所研究员严景华介绍说，疫苗现在已经在动物体内进行测试，下一步要看免疫效果，还要进行安全性评价。此外，现在正在做的工作还有生产工艺研发的过程。

严景华指出，此次疫苗研发过程非常不寻常，立项之后，科技部、科学院、中检院、药审中心全程跟踪，有专员随时沟通，积极加快疫苗研发的速度。

她指出，“过去我们是串联的方式，比如一个试验结束看看结果后再进行第二个试验，现在我们把这样的周期变成并联的方式，很多试验在同步推进，争取疫苗早日上市。”

严景华同样强调了疫苗的安全性问题，她表示，冠状病毒疫苗在全世界还没有一个上市的疫苗，缺乏经验，缺乏疫苗的风险评估，所以新冠疫苗对科研人员是一个挑战，要充分证明风险和收益，因为疫苗是用在健康人身上的，必须安全有效，所以安全是重中之重。(记者 李亚南)

(责编：许心怡、崔元苑)


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