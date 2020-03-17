中国医学科学院：实验证明新冠病毒无法经粪口途径传播

人民网北京3月17日电 （王国菁）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，中国医学科学院实验动物研究所研究员秦川表示，虽然粪便中分离出了病毒，但病毒是否能传播是需要研究的。中国医学科学院的实验证明，即使用高剂量的病毒接种实验小鼠和实验猴，动物都无法感染，也没有看到病毒感染引起的疾病，可以说这个病毒无法经过粪口途径传播。

秦川介绍，经流行病学和动物实验证实，飞沫和密切接触传播仍然是新冠病毒的主要传播方式。病毒在没有适宜生存载体的粪便里面能够生存多久？经过消化道后是否还具有再感染的能力？这都需要研究证实。目前经过实验证实即使粪便中的病毒具有感染力，也无法通过消化道感染，但不排除通过不洁的手接触呼吸道和结膜而导致感染。

秦川称，要注意个人的卫生和一些生活习惯，便后一定要洗手。如果照顾病人，要养成良好的卫生习惯。科学的做好必要的、适度的防护，消除不必要的恐慌，对于我们有序的恢复正常工作、生产和生活秩序具有十分重要的意义。