关爱药店店员 药店人专项保障行动启动

一场呼吁医药行业和全社会关注、尊重药店人的公益行动日前启动。据了解，这项活动由康恩贝金笛发起，通过为新冠肺炎疫情防控期间值守一线的药店店员代表提供保险保障。

新冠肺炎疫情发生以来，药店成为为数不多开门营业的单位。在每一家药店里，他们值守岗位，充当先锋，冒着风险为前来买药的顾客检查体温，登记信息，提供健康咨询和帮助；店里人手不够时，他们还会十几个小时连轴转，有时一天下来甚至都吃不上一顿热乎饭；防护物资紧缺，不少人买不到口罩、消毒液，有时会控制不住情绪，说不合适的话，他们都大度地报以耐心和微笑……面对疫情，他们毅然选择履行责任，默默坚守在自己的岗位上，因为在他们的心底，有一份使命在召唤。

据介绍，疫情发生以来，很多药店仍然坚持日常营业。在疫情的最前线武汉，全市营业的药店达4084家，是日常供应的85%，市民基本上可以就近买到日常药品。除了正常提供医药物资外，药店还成为重要的疫情防控阵地。通过测量体温、销售登记等方式，药店发挥着疫情防控的早期监测作用，成为疫情摸排的重要场所。

“多一道筛查关，就加一层安全网。”浙江省药监局日前呼吁，让浙江省两万多家药店成为两万多个疫情防控的“哨点”。目前，全国有40多万家药店，就是40多万个哨点，上百万名店员就是上百万名“哨兵”，他们日夜值守，履职尽责。

“疫情防控是一场人民战争。医院是火线，我们医药企业是兵工厂，药店是哨卡，而百万店员就是哨兵，我们都是同一条战线上的战友，守护健康、打赢疫情防控战是我们共同的使命与责任。”中国非处方药物协会会长、康恩贝集团董事长胡季强说。

据介绍，康恩贝金笛发起的“抗疫哨兵——药店人专项保障行动”主要面向疫情防控期间值守一线的药店店员，通过相关的行业联盟、连锁机构进行推荐申报。“我们发起这项保障计划的初衷，是让更多的人关注药店人这个默默奉献的群体，希望能呼吁更多的医药及流通企业一起加入到关爱药店人的行列。”胡季强说。