胡季强：加快医疗保障立法 依法推进医疗保障事业

人民网北京5月22日电 21日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。来自医药卫生界的近50位全国人大代表政协委员在主题为“2020’声音·责任 医药卫生界人大代表政协委员座谈会”的专场论坛上就如何促进我国医药创新体系构建，突破国内创新药产业链薄弱环节，提高我国创新药企整体水平等话题建言献策。

全国人大代表、康恩贝集团董事长胡季强说，在抗击新冠疫情期间，医保部门及时发布了多项应急性政策文件，明确两个确保，有效解除了就诊者与医疗机构后顾之忧，避免了逃避检测与就诊的现象，保障了早发现、早报告、早隔离、早治疗措施的落实。同时为了支持企业渡过难关，医保局及时减半收取企业的医疗保险费用，这些举措为打赢疫情防控和经济社会发展两场硬仗提供了保障和支持。

作为医药产业界的代表，胡季强关心医保目录的制定、调整的规范化、法制化的问题；药品集中采购招标在推进中的规范化，比如某些地方的药品集采存在唯低价是取的做法；还有医保制度如何去支持国内和民族医药产业的发展等方面的问题。

“医疗保障事关14亿人民健康的事业，国家高度重视，不断加强医疗保障制度和投入体系的建设，经过三十年的改革和发展，我国已经形成了以基本医疗保险为主体、大病保险为延伸、医疗救助为托底、社会慈善和商业保险等多种保障形式为补充的多层次医疗保障体系。”胡季强表示，医疗保障制度是社会保障体系的重要组成部分，涉及国家企业医疗服务、医疗保险业务，跟三医、患者密切相关，跟社会文明人心安定相关的社会系统工程，必须要依法推进。