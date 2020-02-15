中国科学院院士周琪：治疗重症患者要抑制“炎症风暴”

人民网北京2月15日电 在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，介绍了药物研发和科研攻关最新进展情况。中国科学院党组成员、副秘书长、中国科学院院士周琪表示，对于轻症、重症和危重症病人的治疗，有不同策略。“炎症风暴”是轻症向重症和危重症转换的重要节点，也是现在重症和危重症死亡的一个原因。抑制“炎症风暴”，可成为重症患者的有效治疗手段。

周琪介绍说，“炎症风暴”是一个细胞因子的过度反应，是人免疫系统对外界病毒和感染的诱因，机体免疫系统过度反应，在无分敌我时造成了自身伤害。

“针对抑制炎症因子、细胞因子风暴，科研项目中有不同路径，例如让机体不识别或阻断炎症风暴因子发生，从免疫调控和炎症压制角度获得新治疗手段。”他说。

周琪表示，目前在筛选一些老药，抑制炎症因子风暴的出现。包括对于已经证明在风湿病领域有效的药物和对细胞水平有作用的药物，已经有一部分开始临床。

“在中国科学院大学第一附属医院的14例重症和危重症病人中，年龄最大的82岁，目前取得的结果令人鼓舞。现在进行的多中心随机对照试验中，大概有100余位病人入组，其中治疗组94例，对照组94例。如果初期结果证明有效，我们可能会加速推动，尽快给重症患者有效治疗手段。”他说。