实力与责任撑起担当 山东省确定的唯一一家非公立NCP定点医院

“确诊患者全部转运至阳光融和医院。”

为集中优势医疗资源，集中救治NCP患者，全国多地采取了定点医院的管理举措。2月12日，山东省委疫情处置工作领导小组发布通知，确定阳光保险旗下阳光融和医院等10家医院为NCP定点医院，分别负责全省17个地市NCP确诊患者的集中救治。

山东省此次确定的NCP定点医院还包括山东省胸科医院、青岛大学附属医院、青岛市胸科医院等大型公立医院。而阳光融和医院则是唯一一家由保险业投资建设的非公立大型综合医院，其全面承担拥有930多万人口的潍坊市NCP患者的集中救治。据悉，阳光融和医院也成为了全国唯一一家承担一个城市NCP患者集中救治的非公立医院。

阳光融和医院是由阳光保险投资建设的保险业首家大型综合医院，成立不到四年的时间就成为全国两万多家非公立医院中，同时获得国际JCI 认证(第六版)、HIMSS7评审和国内三甲，三个极具影响力与代表性的国际国内最高权威认证的大型非公立综合医院，成为社会办医的标杆与典范。开业四年来，医院床位开放数已达1700张，门诊量突破160万人次，主要临床业务指标领先同级公立医院标准，病人满意度长期保持在95%以上，不仅远高于当地的所有大型三甲公立医院，而且始终处于全国领先水平。

正是这样一家成立时间短，却几乎每天都在创造奇迹的医院，才能从众多的医院中脱颖而出，在省确定的10家定点医院中，以“唯一”的社会办医定点医院的姿态挺立其中。

从一封封按着手印的“请战书”到1月24日即开始首次选派专业医护人员前往武汉疫区驰援；从整个春节全体医生护士全员不放假到24小时完成传染病救治楼准备……每一个点滴都足以回答这个问题，为什么，阳光融和医院，能成为这个“全国非公立唯一”……

【“危机时刻一切听从政府安排”】

“生命高于一切，疫情就是命令”。

新冠肺炎疫情发生以来，阳光保险集团领导多次强调“生命高于一切，疫情就是命令”“公司再大的事也要服从大局”“抗疫是公司当前最大的政治、最硬的任务”“支持国家抗疫行动是首要任务，保护员工安全高于一切”，在融和医院慰问和看望一线抗疫医务人员时，更是提出“医院是阳光的，更是社会的，平时是给病人看病，让病人满意，危机时刻要全力以赴，责无旁贷”。

阳光融和医院在疫情发生后迅速响应，第一时间做出总动员，全员取消休假，通宵改造完成新冠肺炎诊疗隔离区，成为潍坊市最早具备收治条件的完整病区的医院。同时，成立抗击疫情三级梯队，严阵以待做好本地疫情救治。

针对日益严峻的疫情形势，为确保实现“集中患者、集中资源、集中专家、集中收治”，1月28日，融和医院决定，必须马上设置专用“传染病救治楼”，全面升级救治级别。这项原本十多天都紧张的工作，给他们的时间只有一天。当天，阳光融和医院全员齐心合力，24小时昼夜奋斗，完成楼内科室搬离、设备调试安装、团队责任分工、防护装备分配、标识标牌制作等工作，原本需要20天完成的负压调试检修也压缩到48小时。

据悉，新改造的“传染病救治楼”—融和医院西院区独立于门诊楼和住院楼，专门用于新型肺炎患者的留观、隔离、诊疗，与普通患者就诊严格分离。截至目前，西院区已设有119间病房，8张达到-30Pa要求(高于国家标准一倍)的重症监护病床，222张病床达到-15 Pa标准，成为山东救治NCP患者条件最好的医院。同时，为了提升重症救护能力，阳光融和克服物流停运等问题，驱车1000公里，将“人工心肺仪”带回了医院。

尽管传染病的防治不是常规性医疗服务，但医院在建院伊始就严格遵守传染病房设计规范：发热门诊、负压病房防控措施得当，设备设施完善，诊疗流程科学，医务人员操作规范。

据了解，融和医院在建院过程中凭借优秀的文化理念、远大的建院目标、科学的诊疗模式吸引了大量优秀医疗人才，同时随着国际知名度的不断提升，已与美国杜克大学、哈佛大学、以色列舍巴医学中心等国际先进医学机构建立了良好的合作关系，这些已有的优势积累为迅速提升防疫救治能力提供了前提。

【“让我们继续干下去吧，我们不累！” 】

疫情来临，白衣天使是最美的“逆行者”，是病患身边最强的“守护人”。阳光融和医院全院医务人员，在疫情发生的第一时间就纷纷写下请战书，要求到疫病救治的一线战斗。

阳光融和医院院长周玉东，其母亲春节前突然病危住院，至今还在ICU。恰是疫情开始，周玉东半个字也没提，一直带领大家坚守在疫情抗击一线，至今也没有回去看上母亲一眼。

“疾病的蔓延，人们心中难免会产生恐惧，因为我们在一线，当病人无助时，我们就是他们的臂膀与力量，是生命的捍卫者与守护者。” 医院疫病救治组首席专家、感染性疾病科主任胡风标，一年都没有回家了，原本打算满足江西老母亲过年团聚的愿望，接到抗疫任务后，毅然退掉车票就投入到工作中，每天工作十四五个小时，带领团队与疫情赛跑。

在融和医院的新冠诊疗隔离区里，医护人员穿着防护服一待就是五六个小时。“进去之前，就不敢喝水，不敢吃饱，怕上厕所”“从病房出来的时候，我们的头发都可以往下滴水”当他们脱下手套时，手已被汗水浸到发白，他们的额头、两颊、耳朵上都是深深浅浅的勒痕，有的甚至已经被勒破。

“让我们继续干下去吧，我们不累！”当第一梯队的医护人员，在连续工作18天迎来第一次换岗轮休时，仍有医务人员跺着脚不愿意离开。

就是这群抗疫一线的白衣天使们，在用热血为我们筑成守住疫情的坚实防线。

【保险业首派专业医护人员驰援】

除了做好本地的疫病救治工作，阳光融和医院还心系湖北，在疫情抗战的最前线，依然有阳光人的身影。

1月25日，根据山东省统一部署，阳光融和医院选拔胸肺中心具有丰富重症监护护理经验的精英护士刘晓曙、综合ICU魏震，加入山东省支援湖北疫情的“国家医疗队”。这也是保险业首次派专业医护人员驰援疫区。

“我已正式开始投入救护工作！并提交了入党申请书！”作为首批医疗队成员，魏震已经在湖北疫情重点地区之一的黄冈，开展重症病号的护理工作，并在疫情一线，火线提交了入党申请书，光荣地成为入党积极分子。

大事难事见担当,危难时刻显本色。魏震和刘晓曙正是阳光融和医院众多优秀医护人员中的两位典型代表。疫情面前，阳光融和全体医护人员，都在以党员的标准要求自我，以阳光人坚韧不拔的精神风貌，守卫着人民的健康安全。

阳光融和医院是在国家鼓励社会资本办医，积极推进医疗改革大背景下，由阳光保险集团、潍坊市人民政府联手打造的一所大型国际化、现代化综合性医疗机构。

从国际、国内最权威的三大认证的取得，再到如今的“唯一”。如此短的时间就取得这样的成绩，成为当地口碑最好的医院，究其根本，是源自对理念的坚守，对情怀的执着，以“心”来办院。

早在筹备时，公司创始人张维功就先后带队参观研究了近20家国际顶级的医疗机构，并明确提出：我们要做医院就要做一家完全不同的医院，一家真正让老百姓满意的医院。在融和医院的办院之初，他用三天时间亲自斟酌提炼出阳光融和的医院文化，愿景：打造最值得信赖的医院；使命：做护佑健康与生命的天使；价值观：以病人为中心，以医生为财富；服务格言：在这里，每个人都会关心您。

开业当天，他又向全社会做出了“六个一”的公开承诺：不收一分钱的回扣；不让病人吃一片假药；不让病人花一分冤枉钱；不对病人做一点虚假误导；不说一句伤害病人的话；不做一件对不起病人的事。

在这样的文化感召下，融和医院的每一位阳光人，都以高度政治责任感和使命感，用专业化解恐惧，用关爱传递温暖；融和医院的每一位阳光人，都在用自己的一幕幕实际行动，诠释着阳光融和医院在建院时就秉持的“办医院就是为了老百姓”超前办院理念：打掉急诊室外墙，让救护车可直接开进急诊室，节约一分钟就是为了挽救一条生命；设立祈祷室让家属能在最后为亲人送上祝福和祈祷；把太平间建成医院最美、最好的安息室，给逝者最大的尊重。这一处处温暖细节的震撼，深刻体现着阳光融和与其他医疗机构的不同。

以上这些字里行间中的爱与热忱，再次印证了文章开头的那个问题的答案…… 阳光融和医院的这个“唯一”，是全院上下精湛的医术和高尚的医德的最好体现；是阳光文化、价值理念的最好注释；是阳光人不断追求，肯干肯拼的真实写照。

严冬终会过去，和煦的阳光也将洒向每一个角落。秉承着高度的责任与使命的阳光人将和全国人民一道，众志成城，共克时艰，终将打赢这场没有