侧记：政策“及时雨”力撑小微企业战“疫”稳经营

图为新闻发布会现场。

人民网北京2月14日电 （欧阳易佳）“到目前，如果说发布会‘热搜榜’的话，它应该排在首位”，在回答记者提问前，财政部税政司司长王建凡说，小微企业的发展大家都很关注。

在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，来自财政部、中国人民银行、银保监会的相关负责人介绍了金融支持企业发展等话题。记者提问集中在“疫情对中小企业影响有多大？”“国家层面出台了哪些帮扶政策？”

王建凡介绍说，对重点物资生产企业，增值税的增量留抵全额退还，购进的生产设备一次性在企业缴纳所得税税前扣除，对相关防疫药品和医疗器械免收注册费；对民生类行业，提供生活必需物资取得的收入免征增值税，对餐饮等行业亏损弥补年限延至8年，民航企业免交民航发展基金。

现金流是当前中小企业最脆弱的“神经”，银保监会普惠金融部主任李均锋说，中小企业现金流吃紧，纾困救急贷款需求突出。此外，企业复产复工以后新增信贷需求旺盛，但短期内偿还贷款能力下降。

李均锋说，金融政策支持主要体现在四个方面，一是提高对小微企业信贷投放，要求小微企业贷款增速和户数要实现“两增”；二是向受疫情影响严重的地区和行业倾斜信贷资源，特别是大中型银行，要求从信贷计划额度分配、内部资金转移定价、绩效考核权重等方面调整；三是进一步优化、简化银行办理小微企业首贷、续贷流程；四是对疫情前生产经营稳定、财务状况稳定、信用记录良好的小微企业，做到应贷尽贷。

“为鼓励银行加大对受疫情影响的小微企业的金融支持，允许银行提高不良贷款容忍度；受疫情影响不能还款企业，银行对经办人员免予追究责任；对小微企业受疫情影响导致不良贷款、形成损失的情况，鼓励银行简化内部认定手续，加大自主核销力度。” 李均锋说。

“人民银行早前推出了3000亿元专项再贷款，具体怎么实施？” 对于记者的提问，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰坦言，“既担心贷款发放太慢，不能帮助企业尽快扩大防疫物资供给；也担心发放太快，泥沙俱下，没有用到最需要的地方。”

彭立峰说，要求金融机构简化流程，提高效率，符合贷款条件的，要“应贷尽贷、应贷快贷”。到目前为至，已经收到上千家重点企业名单，优惠利率贷款正在快速发放，贷款利率基本在2%—3.15%之间，企业平均负担成本低于1.5%。