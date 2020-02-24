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央行：转产国家急需医疗物资的企业可纳入专项再贷款支持范围

2020年02月24日16:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电 （许心怡）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰表示，为支持疫情的防控，一些生产服装和汽车类的企业，原来不生产防疫物资，现在转产国家急需的医疗物资，有利于增强防疫物资的增供，有利于打赢防控疫情的阻击战。

针对转产国家急需医疗物资的企业，彭立峰提出了三条建议：第一，这些企业可以申报全国性或地方性重大企业名单，如果进入名单，就可以纳入专项再贷款支持范围，由银行对接发放优惠利率贷款。

第二，如果这些企业不能进入重点企业名单，根据29号文的规定，金融机构对于这些企业也应该主动对接，积极提供信贷支持。

第三，如果通过完全市场化融资有困难，政策性银行就应该跟进，发挥补短板作用。

(责编：李栋、孙博洋)


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