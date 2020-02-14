央行：上千家重点企业优惠利率贷款正在快速发放 贷款利率最低2%

人民网北京2月14日电 （记者许心怡）14日，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。针对记者提出的如何确保专项再贷款精准对准疫情所需的问题，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰进行了介绍。

彭立峰表示，按照目前的工作机制，全国性重点企业名单由发改委、工信部提供，重点省份的企业名单地方报两部门备案后提供人民银行，收到名单后，人民银行立即转发银行，要求银行去找企业，快速与名单内企业对接。同时，也将名单发人民银行分支机构，要求分支机构务必与每一家企业直接建立联系，没有对接上银行的企业，人民银行要协助它与银行监理联系，实现名单内企业全覆盖。在此基础上，要求金融机构简化流程，提高效率，符合贷款条件的，要“应贷尽贷、应贷快贷”。对政策把握不准的，要及时反馈，人民银行立即研究回复，做好全流程的跟踪服务指导工作。到目前为止，已收到上千家重点企业名单，优惠利率贷款正在快速发放，贷款利率基本在2%—3.15%之间，企业平均负担成本低于1.5%。

彭立峰指出，在规范再贷款的使用方面，财政部等五部门联合发文，对优惠利率贷款的全流程进行严格管理，包括明确重点企业的筛选标准和报送流程，规范重点企业名单管理。要求银行加强贷后管理，确保资金用于疫情防控相关生产经营活动。人民银行建立电子台账，跟踪监督专项再贷款使用情况。财政部对中央财政贴息安排进行监管。审计署加强审计监督，保障资金使用公开公平公正。发现企业挪用资金的，提前收回贷款，剔除出重点企业名单，追究责任。银行套取再贷款资金的，提前收回再贷款，取消其发放优惠利率贷款资格。