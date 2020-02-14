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国家卫健委：除湖北外其他省份新增确诊病例数实现“十连降”

2020年02月14日15:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月14日电（记者崔元苑） 14日，国务院联防联控机制就介绍加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报了疫情情况。

米锋介绍说，除湖北外，全国其他省份新增确诊病例数从2月3日的890例下降至2月13日的267例，实现“十连降”。其中，山西省、内蒙古自治区、吉林省、西藏自治区、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团新增确诊病例数已连续3天少于5例。这提示前期防控有力有效，需要继续巩固防控成果。

据介绍，2月13日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5090例，新增重症病例2174例。新增死亡病例121例，其中湖北116例，黑龙江2例，安徽、河南、重庆各1例。新增疑似病例2450例。当日新增治愈出院病例1081例，解除医学观察的密切接触者26905人。

截至2月13日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例55748例，其中重症病例10204例。累计治愈出院病例6723例，其中湖北省核减269例；累计死亡病例1380例，其中湖北省因重复统计,核减108例；累计报告确诊病例63851例，其中湖北省核减1043例。现有疑似病例10109例。累计追踪到密切接触者493067人，尚在医学观察的密切接触者177984人。

湖北新增确诊病例4823例，其中武汉3910例；新增治愈出院病例690例，其中武汉370例；新增死亡病例116例，其中武汉88例。现有确诊病例46806例，其中武汉32959例，这里面重症病例9278例，其中武汉7492例。累计治愈出院病例3862例，其中武汉2016例；累计死亡病例1318例，其中武汉1016例；累计确诊病例51986例，其中武汉35991例。新增疑似病例1154例，其中武汉473例；现有疑似病例6169例，其中武汉2585例。累计收到港澳台地区通报确诊病例81例，其中香港特别行政区53例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。

米锋解释说，在湖北省数据中，确诊病例数包括了临床诊断病例。 “临床诊断病例”是为做好湖北省的新冠肺炎患者早诊早治，落实好应收尽收、应治尽治工作，全力减少重症，降低病死率。

对此，世界卫生组织13日表示，支持中国在湖北省采纳临床诊断结果确诊新冠肺炎病例的做法，这有助于病人更快得到临床护理等，由此而来的确诊病例数上升“不代表疫情发展轨迹发生了重大变化”。

(责编：刘卿、李栋)


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