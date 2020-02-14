扩容，武汉多家医院放大招

【应收尽收 刻不容缓】

应收尽收，不漏一人。

目前，武汉市针对“四类人员”的社区排查工作进展显著。记者了解到，截至2月12日17时，武汉市社区排查累计达到424.3万户、1060万人，排查率分别为99.7%、99.8%，排查结果看，确诊病例16568人，疑似病例14596人，密切接触者17473人，一般发热患者7961人。

排查工作，艰难艰巨。每一次数据的更新，都是政府工作人员、基层干部、社区工作者扎实工作、不懈努力的结果。

在排查工作顺利进行的同时，作为接收病人的医院，在应收尽收中发挥着至为关键的作用。医院床位够不够、医疗物资是否齐备、医护人员是否充足等，都是影响应收尽收进程的核心问题。

令人鼓舞的是，医院都在想方设法增加床位，尽快扩容，以接收更多的新冠肺炎患者。据了解，12日，武汉协和医院紧急改造肿瘤中心院区，用以救治新冠肺炎危重症患者，新开850张床位，24小时内正式收治病人。武汉协和医院是国家指定的新冠肺炎危重症患者定点收治医院之一，目前已在西院区开辟了810张床位，在本部开辟了206张床位，加上肿瘤中心院区新增的床位，总计提供1866张床位收治危重症患者。此外，医院还托管了江汉方舱医院1500张床位。

为了加快收治速度，火神山医院坚持边建设、边收治，确保多个病区同时高效收治新冠肺炎患者。同时，加大对重症患者的收治力度，除两个重症医学科收治外，普通科室也开始适量收治病情较重的患者。目前，火神山医院在院患者总人数超过1000人。

由于容量大，方舱医院在此次抗击疫情中显得格外重要、关键。截至2月13日下午4时，已经启动的方舱医院有9个，分别是：武昌方舱、江汉方舱、东西湖方舱、硚口方舱、汉阳方舱、黄陂方舱、江岸方舱、青山方舱、经开区方舱，目前累计收治病人5620人，出院52人，转院360人，留舱病人数为5208人。

除了加紧收治病人，雷神山医院想了一些“妙招”缓解病人的焦虑情绪。雷神山医院感染科15病区护士长黄燕华说，该病区的医护人员专门建立了医患交流微信群，并在每一间病房内贴上了二维码，截至13日下午，大部分患者都扫码入群。患者对于日常生活用品的需求，都可以发在微信群，由医护人员帮助解决；医护人员也将健康宣教的内容，通过微信传递给患者。“医护人员，你们辛苦了”“向全体医护人员致敬，你们让我们有战胜病魔的勇气”……在微信群里，许多患者每天都会发布感谢和慰问医护人员的内容。

希望，就在前方。

（本报武汉2月13日电）

（报道组成员：本报记者晋浩天、章正、李盛明、张锐、卢璐 光明网记者李政葳）