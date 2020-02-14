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风湿免疫病人感冒了怎么办？

2020年02月14日08:41 来源：羊城晚报

风湿免疫病人感冒了怎么办？中山大学第一附属医院风湿免疫科创始人杨岫岩教授表示,首先要暂停免疫抑制剂（环磷酰胺、甲氨蝶呤、吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤等），而激素、羟氯喹、消炎镇痛药等应该继续使用。多喝水、并注意补充足量维生素C，如果有发热则加用抗炎退热较强的非甾体抗炎药。如果出现黄色脓痰脓涕，提示合并细菌感染，则需要加用抗生素。如果咳嗽超过两周，有必要做肺部CT平扫检查。

特殊时期出现感冒，需要警惕，但不一定是新冠病毒肺炎。需要戴口罩和做好自我隔离，必要时去医院就诊检查，重点是做肺部CT检查和病毒的核酸检测，以确定是否新冠肺炎。对于居家隔离的“感冒”患者，建议备一个夹手指的血氧检测仪（药店有卖，100-300多元），如果有血氧下降趋势，需要及时就诊，以免延误病情。

病毒性肺炎的一些症状，与风湿免疫病的活动期症状有一些相似之处：都可以表现为发热、肌肉酸痛、间质性肺炎、炎症风暴等。当临床上出现这些症状时，需要结合病史加以鉴别。（羊城晚报记者 陈映平）

(责编：许晓华、崔元苑)


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