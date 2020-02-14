提升免疫力 保持健康心

闭不出户的这段日子，朋友圈里抗击疫情、防护消毒、调整心理以及帮助大家提升免疫力的文章和短视频比比皆是。对于普通人来说，改善营养、增强抵抗力对于预防得病起着重要作用。为此，营养摄取是新冠肺炎综合治疗措施的主要内容之一。我们可以调整和改善自身的生活习惯，以提高免疫力和抵御病毒攻击。

增强免疫力 对抗新病毒

增强免疫力是指通过一定手段来使自身免疫力加强。免疫力是人体自身的防御机制，是人体识别和消灭外来侵入的任何异物（病毒、细菌等）、处理衰老、损伤、死亡的自身细胞以及识别和处理体内突变细胞和病毒感染细胞的能力。

现代免疫学认为，提高免疫力是人体识别和排除“异己”的生理反应。人体内执行这一功能的就是免疫系统，有多种方法可以增强免疫力。

首先，合理饮食是有利于肠道健康和人体对营养的吸收。饮食应该清淡多样。不要吃得过多。每天保证蛋白质和维生素的摄入，多喝水，避免冷饮，不要用饮料代替水的摄入。多食用有益食品，特别是小孩，需多注意免疫力的增强。有句话说得好，积极调整饮食，有效补充营养，提升身体免疫力是抗击病毒的最佳良药，

其次，良好睡眠习惯，是保证免疫力的重要条件。在预防和控制新冠肺炎的关键时期，每个人都可能或多或少地有担忧和恐惧。如果不能正确处理短期失眠，很容易发展成慢性失眠，甚至发展为抑郁和焦虑，这对免疫系统都是非常有害的，所以我们需要保持良好的睡眠习惯。研究表明，睡眠不足不仅让人变得迟钝和肥胖，还会损害人体免疫系统，导致免疫力下降。良好的睡眠质量可以帮助我们改善健康问题，增强免疫力。

第三，保持心态稳定平和，预防疫情心理危机。过度恐慌会影响人体免疫系统。一个人的免疫力和他的情绪有很大关系。研究发现，敌意、悲伤、失落等负面情绪都会导致人体免疫力下降，而开朗活泼的个性和愉快的情绪可以提高人体免疫力。

专家强调，面对目前尚无特效药物的新型冠状病毒，患者大多靠自身免疫恢复。对于未受感染的人来说，除了尽量减少外出、外出时戴口罩和经常洗手之外，提高免疫力也有助于我们抵抗病毒感染。

多种方法补 营养才充足

怎样吃才能有效补充营养，才能提升免疫力呢？有句俗话说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用大夫开药方。”其实，未必只是生姜萝卜，人们平时吃的蔬菜水果都具备调节机体平衡的能力，提升机体免疫力其实并不复杂。建议您到厨房看看，家里有没有以下东西：大葱、生姜、萝卜、大蒜、鸡蛋、木耳、瘦肉、芦柑、苹果、梨、葡萄干、红枣干、枸杞干、西洋参片、山楂干、薏米、绿豆和红豆……总之有啥算啥，不用刻意寻找，就可以做出好吃又健康的免疫力套餐。

生姜萝卜汤，理气通胃肠

生姜和大葱各5克切成末，掌握不了克数，那就少许吧。将萝卜切成丝，不用太多。锅里放少许油，热油后放葱末炒香，将萝卜煸炒一下，祛除萝卜的辛辣气，然后放入生姜末，加开水小火煮制15分钟，不用盖锅盖，放少许盐，汤成。此汤对促进消化，提升胃肠功能有极大的作用，尤其最近居家隔离，活动量减少，可以每天喝。

大蒜拌鸡蛋，促进肠蠕动

大蒜5瓣，鸡蛋2枚，将大蒜捣成泥，放少许盐，把刚刚煮熟的鸡蛋去壳，直接放到蒜臼子里，和大蒜搅拌在一起。这道菜不仅开胃，而且促进胃肠蠕动，杀菌排毒的同时，有效补充精蛋白，提升免疫力，即使不喜欢吃蒜的人，也会喜欢吃这道大蒜拌鸡蛋，特别下饭，尤其卷烙饼吃特别香。但美味不可多食，要适量。

木耳煮红枣，清理代谢物

木耳5片，红枣3枚，瘦肉3片，绿豆20粒，薏米20粒，放进冷水里煮开后，文火煮15分钟，放少许盐，汤成。这个汤很适合运动量少，担忧会发生心血管问题的中老年人。每天喝，有效清理体内代谢产物。机体废弃物少了，身体状态自然就会好。

自制花茶饮，补充维生素

苹果红枣茶：把苹果用盐水洗净表皮，去核后切成片；红枣去核切成小粒，放入冷水锅（玻璃锅或者砂锅）里烧开，小火煮15分钟即可。酸酸甜甜，对居家隔离中出现的身体疲倦很有帮助。

冰糖煮梨水：很多人都会做这个饮品，把梨用盐水洗净去核，切成片，和少许冰糖一同放入冷水锅（玻璃锅或者砂锅）里烧开，小火煮15分钟即可。有老慢支、咳嗽或者呼吸道不舒服的人，可以放3克川贝。甜美，润肺止咳。

芦柑皮养生茶：芦柑吃完后，皮不要扔掉，用刀切成丝，放在暖气上烘干，或者放在烤箱里烤干，可以做提升体能、养精蓄锐的芦柑皮养生茶。芦柑皮、葡萄干、枣干、西洋参片、枸杞干、山楂干等，都取少许放入一个大杯子里，开水冲泡，立刻就能闻到清香的味道，口感很特别，既有芦柑的清香，还有大红枣的甘甜，西洋参的苦味基本感觉不到。居家养生的日子，就以此茶为首选吧。特别提醒，有些人是不适合服用西洋参的，可以不放。

绿豆薏米粥、抗毒还美颜

薏米本身就是一味单方中药，随时可以用，每次煮汤做饭的时候放上二三十粒，可以起到抗病毒，提升机体免疫力的作用。家里隔长不短地熬制绿豆红豆薏米粥，吃吃喝喝中既补充了营养，还能有效祛除体内湿气，薏米抗病毒，关键还美容。女性朋友学会吃薏米，可有美颜不长斑的效果。

居家隔离免不了一日三餐，但也不能不加选择地乱吃。这次疫情从某种角度讲，给人们的生活按下了暂停键。但是，只要生命存在，吃喝就不能停止，关键是吃吃喝喝也要有个认真的态度。这世界上没有一味药可以一下子提升人的免疫力或者抵抗力。但是，只要认真对待自己，认真吃好喝吃，身体的免疫力和抵抗力自然就强大了。