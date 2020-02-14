高血压患者防疫期须知这三个问题

抗疫期间，高血压患者该注意些什么？广州医科大学附属第二医院心血管内科副主任区文超教授针对大家关心的以下三个问题一一解惑。

问题1：高血压患者更易感染新冠肺炎？

区文超指出，在疫情早期，人们一度认为老年人比年轻人和儿童更易感。但随着疫情防控进展，目前认为新型冠状病毒普遍易感，大家都要根据指引做好防护。

问题2：居家隔离，高血压患者如何管理好血压？

对于所有的高血压患者，区文超建议首先要做好基础的防控措施，隔离并治疗感染患者，保护易感人群，做好日常防护。

在疫情防控期间，居家隔离的高血压患者要做好日常的自我血压测量，坚持定期服药。部分患者可能存在就医不便、药物配备短缺等情况，可以通过网络诊疗的方式帮助解决。同时，要消除对疫情过度恐慌的心理，缓解焦虑情绪，减少血压波动。

居家期间，如果血压出现大波动并且伴随有相关症状，可以在有效防护的情况下及时到社区医院甚至二级以上医院就诊。

居家隔离的患者还要注意饮食调节，注意控制盐的摄入，适当选择优质蛋白饮食，多吃点蔬菜、补充维生素等。

问题3：面对疫情，高血压患者是否要停用ACEI/ARB？

最近，有高血压患者留意到微信圈流传的某些信息， 称口服血管紧张素转化酶抑制剂ACEI或者血管紧张素受体拮抗剂ARB可能会增加冠状病毒感染的风险，担心是否需要停药或调整。

区文超解释，临床上常用的降压药包括利尿剂、钙拮抗剂、b受体阻滞剂、ACEI/ARB。目前多数心血管专家仍倾向认为使用ACEI/ARB增加感染风险的依据不足。所以, 在疫情防控期间，他建议正在服用ACEI或ARB类药物的高血压患者不应随便停药。

冬春交替正是高血压与心脑血管病的高发季，擅自停药或不恰当更换降压药且没有及时监控好血压，容易增加风险。若需调整用药，一定要在医生指导下进行。（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）