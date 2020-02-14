疫情期间 心脑血管慢性病该如何自我管理？

在“新型冠状病毒”肆虐的这段日子里，很多患者都呆在家里，不敢出门或者不能出门，长时间缺乏运动和精神压抑会导致睡眠障碍、血压升高或者心律紊乱，尤其是有慢性疾病，比如冠心病、高血压、高血脂、高尿酸、糖尿病及卒中患者，如何安全地度过这个特殊的时期，保证自己心脑血管的安全呢？

北京和睦家医院心血管中心主任王德昭医生建议：第一、要跟你的医生保持联络。北京和睦家医院开通了公益电话咨询以及电话随诊服务，可以随时和医生预约，告知自己的近况和所需要的帮助。

第二、治疗慢病的药物一定要坚持服用。比如控制血压、血脂、血糖、尿酸的药物，治疗冠心病的药物等等，只要没有医生的医嘱，不要停药。慢性病是世界医学难题，不能根治，必须长期服药以控制并发症的出现。所以，千万不能停药。

第三、血压、血糖的自我监控要做好。特殊时期不方便去医院复诊，但是血压和血糖却可以自我监测。可以购买血压表和血糖仪，并准备充足的血糖试纸条，在家里进行测量，测量的频率不要过高，血压稳定以后，每天测一次就可以。血糖则建议一周测一天，这一天测四次，分别为空腹和三餐后血糖。

第四、情绪管理很重要。最近经常有患者描述：疫情来了以后出现了胸闷、心悸、夜间入睡困难、心跳加快、心跳沉重等症状。这些绝大多数都是焦虑紧张所致，是心血管系统对抗压力时的生理性反应，不一定是心脏病发作导致的。建议白天多运动、夜里10点以后不看手机、视频或者新闻。室内的运动推荐做瑜伽、广播体操、拳击或者跳舞等等，可以利用跑步机、椭圆仪、腹肌板或脚踏车等室内健身设备，一定要运动到出大汗且略感疲惫，这样有助于放松身心，缓解压力，改善睡眠。

第五、要了解哪种情况必须及时来医院就诊。慢性疾病的最严重并发症就是急性心肌梗死或者急性脑血管病，如果出现频繁、持续的胸痛，或者突发的偏瘫失语，则必须立即到医院就诊，以免延误病情，造成不可逆的损害。

王德昭介绍，常见的心血管病加重的表现有：1. 胸痛、胸闷发作较前频繁；2. 胸痛、胸闷持续超过30分钟不缓解；3. 与活动有关的左上肢内侧、左肩、后背、胸口正中、颈部、左侧胸部、左侧肋部、左下颌的疼痛或者不适，持续几分钟，停止活动后缓解；4. 心跳突然变得不规律或者有间歇；5. 心跳突然加速伴有心悸出汗头晕；6. 出现头晕黑蒙晕厥或者突发剧烈头痛。

如果出现以上六种情况之一的，建议患者尽快到医院就诊。

那么，对于卒中病人，如何在家进行自我监测和管理呢？北京和睦家医院神经内科主任鲁明介绍，卒中患者病情是否平稳，最重要的影响因素是对基础疾病的控制好坏以及环境对疾病的影响。

导致卒中的基础疾病有很多，包括高血压、糖尿病、心脏病、高脂血症等。其中最重要的是高血压。血压的波动可以直接导致卒中发生或复发。因此，管理好血压是卒中患者的首要任务。血压不仅要正常，还要平稳。这就要求患者稳定规律的服用长效降压药物，并保持低盐饮食，每天每人盐的摄入量尽量少于3-5克。卒中患者每天最少测量两次血压，分别在早起排便进餐前和下午测量，并予以记录。

由于疫情期间活动减少，对于合并糖尿病的卒中患者，要在保证营养全面的基础上适当减少主食摄入。早餐尽量吃麦片和牛奶，午餐晚餐用粗粮代替细粮并进食足够的蔬菜和蛋白质，以及少量水果。适合糖尿病患者的水果有木瓜、猕猴桃、柚子等。同时，要在家监测空腹和餐后血糖，根据血糖情况适当调整药物或胰岛素用量。

卒中患者的另一个重要危险因素是高脂血症，对于伴有高脂血症或动脉粥样硬化的患者来说，要坚持服用降脂药物。虽然饮食对于血脂、特别是低密度脂蛋白的影响不大，但还是尽量保持低脂饮食，多吃白肉，少吃红肉，不吃动物内脏。

鲁明表示，基础疾病的控制在于维持良好的生活方式以及规律不间断的服用药物。除了控制血压、血糖、血脂的药物，还有预防卒中复发的抗血小板药或抗凝药，包括阿司匹林、氯吡格列、华法令，以及达比加群、利伐沙班等。

同时，情绪及环境对于维持卒中患者病情稳定、预防复发也很重要。疫情期间，长期在家容易导致焦虑、抑郁情绪，并使作息时间紊乱。此时，生活要规律，早睡早起，按时睡觉，保证生物钟的稳定。白天可以找一些自己感兴趣的事情做，并适当进行室内锻炼。也可去人烟稀少的户外进行活动，但一定要注意保暖。此外，禁烟禁酒、避免情绪波动对于预防病情反复是非常重要的。

疫情期间，北京和睦家医院开放全科以及所有专科门诊。医院严格按照卫健委要求，做好疫情防控工作。迄今为止，医院尚未发现新冠肺炎确诊或疑似病例。如果患者实在不愿来院就诊，医院还开通了各个专业的电话咨询，可在线指导患者的用药和生活。

“即便做好所有的预防工作，还是有少数卒中患者会复发。”鲁明提醒，一旦患者出现不明原因的头痛、眩晕、复视、口齿不清、行走不稳，甚至半身不遂或偏身麻木，卒中很可能已经复发。此时，应第一时间来急诊就诊。“我们一直强调，时间就是大脑。北京和睦家医院急诊与发热门诊严格隔离，不存在交叉感染的可能。急诊有24小时值班的专科医生，可及时开展静脉溶栓等治疗措施。每早一分钟到达急诊，恢复的几率就会更多。请牢记：您的速度有可能决定您此后一生的生活质量。”

慢病管理是一场持久战，医生和患者必须长期合作，在这个特殊的时期，更需要医生和患者紧密的团结在一起，及时沟通、充分交流，把三高和情绪稳稳的控制住，避免出现急性心脑血管事件。