国家卫健委：12日新增治愈病例1171例 累计治愈出院病例5911例

人民网北京2月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报了疫情情况。

2月12日0时-24时，各省(区、市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15152例，其中湖北临床诊断病例13332 例；重症病例减少174例；新增死亡病例254例，其中湖北242例，河南2例，天津、河北、辽宁、黑龙江、安徽、山东、广东、广西、海南、新疆生产建设兵团各1例；新增疑似病例2807例。

当日新增治愈出院病例1171例，解除医学观察的密切接触者29429人。

截至2月12日24时，据各省(区、市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例52526例，其中重症病例8030例；累计治愈出院病例5911例，累计死亡病例1367例，累计报告确诊病例59804例，现有疑似病例13435例，累计追踪到密切接触者471531人，尚在医学观察的密切接触者181386人。

湖北新增确诊病例14840例，其中武汉13436例；新增治愈出院病例802例，其中武汉538例；新增死亡病例242例，其中武汉216例；现有确诊病例43455例，其中武汉30043例，这里面重症病例7084例，其中武汉5426例。累计治愈出院病例3441例，其中武汉1915例；累计死亡病例1310例，其中武汉1036例；累计确诊病例48206例，其中武汉32994例。新增疑似病例1377例，其中武汉620例；现有疑似病例9028例，其中武汉4904例。

为做好新型冠状病毒肺炎患者早诊早治，落实好湖北病例应收尽收、应治尽治工作，按照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第五版修正版）》，对湖北省以及湖北省以外其他省份的病例诊断标准进行了区分，湖北省增加了“临床诊断病例”分类，对疑似病例具有肺炎影像学特征者，确定为临床诊断病例，以便患者能及早按照确诊病例相关要求接受规范治疗，进一步提高救治成功率。目前，湖北省报告的13332 例临床诊断病例纳入确诊病例统计,正加强病例救治，全力减少重症，降低病死率。

累计收到港澳台地区通报确诊病例78例，其中香港特别行政区50 例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。