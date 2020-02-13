国家卫健委：7000多名重症专业医护人员增派湖北武汉

人民网北京2月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在回答记者提问时表示，救治患者是当前疫情防治工作当中的重中之重，持续加大力度，举全国之力，坚决把救治的资源集中到“抗疫”一线，努力提高收治率、治愈率，降低感染率、病死率。

一是全力以赴驰援湖北武汉。从全国29个省自治区直辖市和新疆生产建设兵团调集了近2万多医护人员组成了180多个医疗队支持湖北和武汉。13日，军队系统又增援了2600名医护赶赴武汉承担救治任务。特别是针对湖北武汉重症多的问题，在增派的医疗力量中有7000多名是重症专业的医护人员，主要是帮助武汉，包括武汉以外的相关地市加大重症救治力度，能够有效地降低病死率，提高治愈率。

二是调集了精兵强将，派出最强的医疗力量。其中，3支院士团队，包括钟南山院士团队、王辰院士团队和李兰娟院士团队，主要帮助湖北武汉包括全国加强复杂危重症的会诊和救治，同时积极探索新的药物、新的疗法，及时将行之有效的治疗方法纳入到诊疗方案，指导全国的医疗救治工作。委属委管医院派出了最强力量，由医院的主要负责同志领队，调集了最强的重症专业的医护人员，并携带精良的设备，直接接管收治重症的定点医院或者是病区。此外，调集了22支国家紧急医学救援队伍赶赴武汉，帮助武汉展开方舱医院收治更多患者，还从全国调集了3个移动P3实验室赶赴武汉，主要任务就是帮助武汉提高检测能力和效率。

郭燕红介绍，除武汉以外，16个地市、县市州也同样是湖北省救治工作、防控工作非常重要的一个方面。采用的是省包地市的对口支援关系，按照以省包市责任包干，明确任务落实落细的原则，选派了像江苏、广东、山东、浙江等19个省，以省来支持地市或县级市的医疗救治工作，主要任务第一是疫情防控，做到“四早”。第二是加强救治，通过“四集中”努力提高救治的水平，提高治愈率，降低病死率。在整个工作部署的两天之内，19个省与对口支援的地市都已经建立了支援关系，明确了支援重点，同时也完善了支援的方案，在两天之内派出25支医疗队，3500多名医务人员，实现对16个地市需求的全覆盖和全满足。根据地市的需要，在派出力量的同时，还要增派50%的力量作为储备，让增援力量等患者、等任务。

郭燕红表示，通过大家共同努力，相信湖北武汉的医疗救治任务会不断取得非常好的效果。