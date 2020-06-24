国家卫健委：调集12个省20支核酸检测队伍 迅速提高北京核酸检测能力

人民网北京6月24日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制就核酸检测有关情况及端午假期公众健康提示发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，近期调集了12个省的核酸检测队伍来北京，主要是为在短时间内迅速提高北京的新冠病毒核酸检测能力，满足公众和患者的检测需求，也是落实国务院联防联控机制的要求所采取的安排。

郭燕红介绍，我们从12个省，分两批次一共调集了20支核酸检测队伍，分别对接在京的8个委属委管医院和12个北京市医院。第一批是215名检测队员，第二批是201名检测队员，他们不仅仅是检测队员来支持北京，同时还携带了90多套核酸检测设备，使得每家医院增加了4至5套核酸检测设备，大幅度在短时间内提高北京核酸检测能力。

郭燕红表示，第一批检测队员已于20号到达北京。目前第一批的10个检测队在10家医院已开始投入工作，每天的检测能力在10家医院内提高至5.8万人/份。另外，第二批10家的检测队在23日已完成对接，将在近1至2内天投入工作。

“特别想指出的是，在这次12个省的检测队中，湖北派出了来自华中科技大学同济医学院的同济医院和协和医院，以及武汉大学人民医院和中南医院的检测队。在2月份和3月份，是北京的医疗队支援武汉，而到了6月，是武汉的同仁来到北京，这体现了医疗卫生系统大家精诚团结一家亲，共抗疫情为人民的精神，同时也反映我国集中力量办大事的制度优势，和高效的组织动员能力和统筹能力。”郭燕红说。