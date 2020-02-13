新冠病毒潜伏期有多长

山西平遥新冠肺炎患者“从武汉返乡至确诊相距42天”的消息一度引发极大关注。近日，记者采访证实，该患者其实是密切接触者，属于二代病例，从时间推算，潜伏期在14天内。2月11日深夜，钟南山院士在接受媒体采访时表示，研究中，潜伏期24天的病人仅有1例。但很多人仍会问，新冠肺炎的潜伏期是如何确定的？个别所谓“超长潜伏期”病例的出现，是否会影响疫情的整体防控策略？针对这些问题，记者采访了相关专家。

42天发病患者实为密接

2月9日，山西省晋中市卫生健康委网站通报的一则新冠肺炎病例引发舆论关注。通报称，平遥县一位65岁妇女于2019年12月25日乘飞机自武汉到太原，12月26日乘坐出租车返回平遥。2020年1月1日乘坐私家车到达苏家堡村家中，2月3日由“120”接到县人民医院就诊，2月5日确诊为新冠肺炎。

从2019年12月25日返乡，到2020年2月5日确诊，相距42天。于是，有媒体称新冠肺炎患者潜伏期或长达42天。果真如此么？

2月11日，记者从当地相关部门获悉，事实上，2020年1月25日，这位患者的儿媳被确诊为新冠肺炎，并于2月3日到平遥县人民医院就诊。也就是说，这名妇女其实是密切接触者，属于二代病例。从时间推算，潜伏期在14天内。

山西省卫生健康委网站公布的数据显示，截至2月10日24时，山西省共确诊新冠肺炎122例，晋中市共确诊33例，晋中市的病例主要来自下辖的平遥县。据不完全统计，有超过3万名平遥人在武汉经商。

记者获悉，截至2月9日，共有3100余名平遥人从武汉返乡，且大部分乘坐飞机。由于多为亲友，平遥当地多呈现家庭聚集性病例。

平均潜伏期为5.2天

虽然打消了42天超长潜伏期的担忧，但有关新冠肺炎潜伏期的问题已成为舆论焦点。

2月9日，钟南山院士领衔的“中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征”研究，在预印本网站medRxiv上发表。论文称，新冠肺炎的潜伏期最长可达24天。不过在2月11日深夜，钟南山在接受媒体采访时表示，潜伏期24天的病人仅有1例。（下转第3版）（上接第1版）

那么，何为潜伏期？新冠肺炎的潜伏期是如何确定的？个别所谓“超长潜伏期”病例的出现，是否会影响疫情的整体防控策略？对于这些公众关心的问题，吴尊友解释，以接触者与病人近距离接触为始，以接触者发病为末，二者间隔的时间即为潜伏期。

“如果是与新冠肺炎病人共同生活或是照顾病人，那么在一段时间内，会反复多次近距离接触，暴露的起始时间就不易判定。”比如，病人丙罹患新冠肺炎，家属丁在1月15日至25日的10天里每天都照顾丙，丁于1月29日发病。那么，如何确定丁的潜伏期呢？吴尊友说：“从15日到25日，丁每一天都有感染的可能。因此，通常取中间日期计算，即20日为接触起点，再加上25日到29日的4天，丁的潜伏期就是9天。”

当乙和丁这样的病人达到几十或几百人时，把每个人的潜伏期按照统计学方法取中位数，并计算其95%可信区间，即可获得平均潜伏期。“根据我们掌握的样本，新冠肺炎患者的平均潜伏期为5.2天。”吴尊友强调，媒体上所说的潜伏期，实际是平均潜伏期，是选取大量样本的潜伏期的中位数。这个中位数，不会因为出现个别极值而发生较大变化。因此，虽不排除出现个别极值的可能，但不会对潜伏期作出调整。

国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》对潜伏期的表述为1天~14天，这是对潜伏期范围的估算值，鉴于当前疫情防控形势，在实际隔离措施中，保险起见，采取了14天的极大值。

吴尊友表示，一般而言，潜伏期的确定以疾病流行早期发现的病例为依据，因为此时病人少，接触关系明确、清晰，得出的数据较为准确。随着临床观察的病例数不断增加，计算出的潜伏期也会有微小变化。“潜伏期的区间范围会越来越窄，也就是越来越精准。”

83%的聚集性疫情在家庭

此外，全国多地新冠肺炎疫情呈现聚集性，其中家庭聚集性疫情尤为严重。

在2月11日国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，所谓聚集性疫情，是指在一个相对小的空间里出现两个以上的病例。根据对聚集性疫情的分析，83%发生在家庭。

吴尊友解释，新冠肺炎家庭聚集性疫情的发生，一般是有湖北、武汉居住生活、旅游史的首例病人（一代病例），通过家庭生活接触或照顾病人、聚餐等，导致二代病例传播。三代、四代病例主要是由于一代病例临床特征不明显，在和病人接触时防范意识不强所引发的。“一代病例占22%，二代病例占64%，也有个别的会出现三代甚至四代病例。”

吴尊友表示，防控聚集性疫情，首先要明确聚集性疫情发生的场所和地点，有病人的家庭、人员密集的场所或公共交通工具等均可能发生聚集性疫情。

“从全国聚集性疫情调查涉及的几千名二代、三代病例发生的时间来看，国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》中表述的潜伏期仍然适用。”吴尊友说。（记者 张磊 特约记者 郝东亮）