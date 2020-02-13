“隔离楼”宝宝“六六”出生记

“喂，是哪位？”2月5日上午，正在小区巡查的安徽省合肥市五里墩街道龙居社区网格长薛莉丽，被一阵急促的手机铃声打断了工作。

“我们现在要去医院！我妻子要生了！”电话那头，焦急的声音震动着薛莉丽的耳膜，一声高过一声。

“别着急，我帮你协调联系”，片刻愣怔之后，薛莉丽瞬间反应过来，中央美域小区的马女士要生了，电话那头是她的爱人王先生。

薛莉丽清楚地记得，马女士所在的中央美域小区这栋楼，与全区首例新冠肺炎确诊病人在同一单元，按照要求，该单元全体住户需要居家隔离。

就在楼栋隔离前，为了让居民不因隔离而心生恐慌，“最大限度为他们提供贴心服务”，社区协同网格，对每一户进行了入户探访，并发放了印有社区工作人员电话的社区联系卡。

因为家有怀孕30多周的孕妇，薛莉丽对这一家人印象深刻，临走前还特地叮嘱：“有啥紧急情况，可以随时拨打上面的电话”。

容不得多想，薛莉丽赶紧挂了王先生电话，一边向疾控中心和蜀山区疫情防控工作指挥部汇报情况，一边向马女士家楼栋方向跑去。

刚到楼下，社区党委书记范敬业也赶来了。在区疫情防控工作指挥部和疾控中心的指导下，薛莉丽和范敬业赶紧帮马女士和王先生做好防护措施，走出单元楼。此时，单元楼门口，一辆120急救车已经在此等候，“从我打电话给社区到坐上救护车，也不过半个多小时。坐上救护车，我们一下就心定了”，2月11日，已经陪生产后的妻子回到家里的王先生，向中国妇女报·中国妇女网记者回忆。

“我们没想到孩子会出生在疫情这么紧张的时候，会有这么惊心动魄的经历，特别感谢社区、医院、疾控中心的帮助”，抱着刚出生5天的宝宝“六六”，马女士幸福的笑容布满脸庞。

马女士告诉记者，2月5日一大早，怀孕38周的她起床后就觉得身体不对劲，“恐怕是孩子要发动了！”她赶紧告诉爱人，爱人王先生一下就慌了神，情急之下他抓起桌上社区留的联系卡，对着上面的号码就打过去。

“没想到她们速度这么快”，王先生说，之后的事情也很顺利，救护车载着他们一家来到解放军第901医院做全面检查和待产。2月6日，马女士顺产下宝宝，“我们特别感慨在这样的情况下能这么顺利，特地给孩子小名取做‘六六’，希望孩子将来一声顺遂平安，也希望咱们能顺利战胜疫情，国泰民安！”

2月6日，当薛莉丽在手机收到王先生发来的“生了！母子平安！”的信息时，坚守在疫情防控一线十多天的她“十分高兴，感觉疲惫也好像消失了许多”。“太好了！祝贺！注意防护！你们啥时候出院回家，单元楼还在隔离期，我们帮忙安排”，激动之余，薛莉丽没忘了职责。

2月8日，马女士和爱人带着宝宝出院。中午，社区党委书记范敬业已经带着工作人员早早在小区门口等候，帮助马女士一家人办理了回小区的手续，又给夫妻二人的衣服和物品进行了彻底消毒，帮助他们返回家中，安心休养。

“虽然单元楼封了，但社区一直给予我们很多关心，每日电话叮嘱安全，去医院时护送出小区，从医院回来时一路电话叮嘱注意事项，进小区也是全程陪同，细心消毒！”采访中，王先生一直在表示感谢和对社区工作人员的由衷敬意。

记者在采访中了解到，在全力抗击新冠肺炎疫情的时刻，为确保辖区孕产妇安全，蜀山区妇幼保健计划生育服务中心及时将现场取号改为电话预约的方式，每天限额预约，大厅实行1对1服务孕产妇。同时，加强疫情防控宣传工作，指导孕产妇及家人做好防护举措以及特殊时期孕产妇的注意事项；区妇联也主动加强疫情期间孕产妇防护服务工作，利用微信公众号等新媒体，有针对性地宣传孕产妇防控疫情的相关知识，为有需求的孕产妇提供心理疏导、心理干预和心理健康知识普及。（记者 王蓓□ 通讯员 朱琛琛）