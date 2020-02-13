高效研发消毒新品驰援前线

记者获悉，中国化学工程集团所属天辰公司研发团队近日紧急攻关高效广谱环保消毒剂——可用于空气消毒的过氧乙酸（PAA）。目前该团队已成功生产出满足空气消毒要求（产品浓度为0.5%）的PAA溶液，该产品经天津市卫健委核实批准，已颁发临时“消毒产品生产企业卫生许可证”，在60天有效期内所生产产品将全部捐赠给政府和医疗卫生部门用于防疫工作。目前样品已提交天津市疾病预防控制中心进行检验以完善全部上市流程。

据了解，过氧乙酸（PAA）是一种国际公认的高效广谱环保的消毒剂，可消杀大部分病毒细菌，与传统的含氯消毒剂和75%酒精相比，可用于空气消毒，且不存在氯气中毒和高浓乙醇易燃的危险，广泛应用于无菌医疗机构消毒、食品加工等行业，亦可用于家庭蔬菜水果消毒。根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，过氧乙酸可有效灭活此次新型冠状病毒。

天辰公司研发中心目前生产能力每天近6吨（PAA浓度0.5%），可供应6家火神山规模的医院每天进行2次空气消毒。中国化学工程集团方面表示，将调动一切资源、全力优化生产能力，一周后可实现每天生产产品近50吨，无条件驰援防疫最前线。（记者李婕）