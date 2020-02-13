病毒确实怕酒精 但使用方法影响消杀效果

疫情期间，随着“病毒怕酒精”登上热搜，很多地方医用酒精一度被哄抢脱销，“酒精消毒后烤电暖气全身着火”的新闻也在微博刷屏。与此同时，各种各样使用酒精消毒的方法也在网上广为流传。

那么，酒精的正确使用方法和安全注意事项，你掌握了吗？为此，科技日报记者采访了哈尔滨医科大学附属第二医院药学部主任蔡本志。

用酒精消毒不可喷洒可以擦拭

“75%的酒精也被称为75%乙醇消毒液。根据最新版的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案，75%的酒精对新型冠状病毒具有较好的消杀效果。因此，近期广大群众都在使用75%酒精进行杀毒，但一定要采用正确的使用方法，了解使用过程中的注意事项，防止火灾和人身事故的发生。”蔡本志说。

酒精既是消毒品更是易燃易爆品，75%酒精的闪燃点非常低，明火以及电器引起的火星就能点燃酒精甚至引起燃爆，因此在使用时一定要注意。

首先，不可喷洒酒精，而要以擦拭的方式使用酒精。具体地说，消毒手部时将75%酒精消毒液涂擦手部1—2次，保持1分钟；在对物体表面进行消毒时用75%酒精消毒液擦拭物体表面即可。但室内擦拭家居物品时也要注意擦拭量不要过大，因为擦拭的酒精会挥发，如果室内空间特别是厨房内有过多的酒精蒸汽，易发生爆炸和火灾。

在比较局限的空间内喷洒酒精对病毒的杀灭作用非常有限，但存在非常大的火灾隐患，空气中的酒精遇到打火机、炉具引起的火星都可能被点燃甚至产生燃爆现象。所以，使用酒精时要特别注意，不要同时接打电话；不要使用打火机、火柴、液化气等明火做饭；不要吸烟；不要使用各种电器的开关。

其次，切勿向衣服上喷洒酒精。因为衣服上的纤维会产生静电，静电可点燃喷洒在衣服上的酒精，会把衣服点燃，严重者会烧伤身体，也不要向身体上喷洒大量酒精,既危险又可能引起过敏等不良反应。

最后，在室内使用酒精消毒后，要注意通风换气。使用过的毛巾等布料清洁工具，应用清水清洗后晾干。

酒精一旦引起火灾，可使用砂土、湿抹布覆盖灭火，覆盖后隔绝空气，就可以把火灭掉，蔡本志强调。

高浓度白酒消毒效果不如75%酒精

记者查询发现，目前世界上酒精度最高的白酒为波兰蒸馏伏特加，酒精度高达96%。由于市面上75%酒精的短缺，很多人用高浓度酒精兑水或用白酒替代75%酒精进行消毒，这种做法靠谱吗？

蔡本志说，如果实在没有医用酒精，高浓度的白酒稀释配置成75%酒精后，也可以在一定程度上达到消毒作用，但消毒效果要比75%酒精差一些。这主要是因为，第一，有些白酒在配置过程中度数并不准确，实际度数与标识度数有偏差；第二，白酒如果存放较长时间，易挥发，这也会影响酒精的实际度数。上述因素都会导致用高度白酒配置好的酒精看似是这个度数，但实际效果却达不到。

蔡本志提醒说，在配置75%酒精过程中要特别注意，大多数地区自来水中会含有次氯酸盐，和酒精接触会产生有害物质，所以，在配置时要用纯净水或冷开水。

含氯消毒剂也可用于杀毒

目前市面上，84消毒液、75%乙醇消毒液都比较紧缺，还有什么其他可替代的消毒用品吗？日常办公和家居消毒应该做好哪些工作？

蔡本志说，除了84消毒液和75%酒精，含氯消毒剂也可以用来杀毒。但并不是所有含氯消毒剂都能起到杀毒作用，目前认为能产生次氯酸钠的消毒剂是可以杀灭新冠病毒的。

此外紫外灯也可以杀灭新冠病毒，但使用紫外灯的时候要注意不能直接照射人体皮肤，不然会引起皮肤照射损伤。

特别需要提醒的是，使用75%酒精、84消毒液进行消毒时一定要做好自身防护，84消毒液含有刺激性，长时间接触对人体会有一定损伤，所以消毒时一定要戴口罩和手套等，做好防护，避免喷溅到人体皮肤上。

（本报记者 李丽云 通讯员 李华虹）