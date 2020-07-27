美国23州暴发沙门氏菌疫情：数百人感染 菌株来源不明

中新网7月27日电 据新加坡《联合早报》26日报道，近日，美国23个州暴发沙门氏菌感染，目前已有数百人确诊，尚无死亡病例。据称，此次感染的沙门氏菌菌株具体来源尚不明确。

据报道，美国疾病控制与预防中心正在对这起沙门氏菌暴发感染事件进行调查。联邦机构通报数据显示，自当地时间21日以来，全美新增87例沙门氏菌确诊病例，新增受影响的州有8个，共波及23个州。

报道称，截至当地时间23日，美国共有212人在此次沙门氏菌暴发感染中被确诊，其中38人来自新增的8个州，分别是亚利桑那州、佛罗里达州、爱达荷州、缅因州、北达科他州、内布拉斯加州、南达科他州和弗吉尼亚州。

据称，此次沙门氏菌疫情暴发以来，俄勒冈州的病例最多，共有51例，犹他州有40例。此外，有31名患者感染入院，目前没有报告死亡病例。

该机构指出，受感染者于6月19日至7月11日期间报告患病，但目前，引发此次疫情的沙门氏菌菌株具体来源尚不明确。此外，该机构没有要求禁食特定商品，也没有联系任何可能受污染商品的特定零售商。

美疾控中心表示，感染沙门氏菌的症状包括腹痛、腹泻、发烧，致命的可能性很低。免疫系统较弱的人、5岁以下儿童和65岁以上的成年人更容易出现严重病症，沙门氏菌症状可能需要2到4周的时间才能显现。美公共卫生官员正在与病人沟通，以调查最近疫情暴发的原因。