专家谈疫情期间孩子变胖：从四方面保持吃动平衡

人民网北京2月12日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员赵文华表示，疫情期间活动量相对减少，要通过四个方面的努力，让孩子做到吃动平衡，拥有健康体重。

一是尽可能坚持充足身体活动。让孩子帮助家长做些力所能及的家务，在家做一些原地走路、跑步、跳绳、做健身操、俯卧撑、仰卧起坐等活动，在强度上要达到能够使心跳呼吸加快、出汗等中高强度水平。每天活动时间，要累计要超过一小时。

二是在保证充足睡眠前提下，要控制静态行为，不要全天坐着、躺着、靠着，可按照上学安排作息时间，每坐一小时就站起来活动一会儿。

三是对于已经超重肥胖的儿童，可减少食量并适当增加活动量。比如适当减少主食，控制油炸和甜食等能量密度较高的食物，适当增加高强度活动时间。

四是要经常给孩子测身高、体重以及腰围，掌握判断标准，做到健康体重、心中有数。