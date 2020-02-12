妊娠期感染新冠病毒怎么办

根据目前有限的关于妊娠期感染新冠病毒报道资料，中国医师协会妇产科医师分会母胎医师专业委员会、中华医学会妇产科分会产科学组、中华医学会围产医学分会、中华围产杂志编委会近日联合发布了《妊娠期与产褥期新型冠状病毒感染专家建议》。

《专家建议》提示，发现疑似或确诊新冠肺炎感染的孕产妇，应按要求收入隔离病房，有条件者收入负压隔离病房。胸部影像学检查尤其是CT，对病情评估具有重要的临床参考价值；分娩时机宜个体化，应综合考虑母儿情况、孕周及分娩条件等具体情况；新生儿应隔离至少14天，并密切观察有无感染的临床表现，在此期间不推荐直接母乳养。

CT检查是重要参考

不会导致胎儿畸形

北京大学第一医院妇产科主任、中华医学会妇产科学分会副主委兼产科学组组长杨慧霞教授是《专家建议》执笔专家之一。据杨慧霞介绍，目前孕产妇确诊感染新冠肺炎的病例很少。孕产妇一旦被诊断为疑似，要积极配合医生进行相关检查，胸部CT检查放射线暴露剂量不足以导致胎儿畸形。

“疾病流行期间，孕产妇群体如何做好防护？比如疫情高发地的孕妇，衣食住行该如何安排？怎么样让她们不恐慌等。”杨慧霞说，孕产妇在妊娠期间应始终保持良好的个人卫生习惯，有发热、咳嗽等不适应及时就诊，就医时应将自己的流行病学史如实地告知医务人员。有条件收治感染孕产妇的医院，建议设立专用的负压隔离手术室和新生儿隔离病房。

《专家建议》对感染产妇的分娩时机和方式给出意见：新冠肺炎感染不是终止妊娠的指征，终止妊娠的指征取决于孕妇的疾病状况、孕周及胎儿情况。在保障孕产妇安全的前提下，应结合孕周考虑分娩时机。

新生儿隔离14天

不推荐母乳喂养

“虽然目前不能确定是否存在母婴垂直传播，但母亲如果是新冠肺炎病毒患者，为防止孩子被感染，要做好防护隔离。”杨慧霞说。

《专家建议》指出，新冠肺炎产妇分娩的新生儿应尽早断脐、尽早清洁，转入隔离病房隔离14天。由于目前尚不确定母乳中是否有新冠肺炎病毒，因此暂不推荐母乳喂养。武汉儿童医院新生儿内科主任医师曾凌空告诉记者，疫情发生后医院有预见性地改造病区，按照传染病病区的标准，专门开辟了一个疑似及确诊新生儿收治病区，设置19张床位，已于2月1日启用。

据介绍，现在基本上每天都有新生儿转诊到武汉儿童医院，安排在新生儿无陪护病房，其中两例病毒核酸检测显示为阳性。专家团队对收治的新生儿病例进行严密观察。“除了医疗，生活护理也由医护人员来做，比如喂奶、换尿片等。”曾凌空说。

对胎儿影响尚不确定

患病妈妈切莫恐慌

《专家建议》指出，目前尚无足够数据确定孕妇新冠肺炎感染对胎儿的影响。以往孕妇罹患病毒性肺炎的资料显示，早产、胎儿生长受限及围产儿病死率增加。与没有肺炎的孕妇相比，患有肺炎的孕妇发生低出生体重儿、早产、胎儿生长受限等的风险均增加。根据2003年报道，我国香港地区10例严重急性呼吸综合征孕妇，其中4例流产，值得重视。

《专家建议》同时指出，孕期发热对胎儿影响的既往资料显示，早孕期发热可以导致胎儿神经管、心脏、肾脏等器官的结构畸形。最近有研究对80321例孕产妇资料进行分析，发现早孕期发热的比例为10.8%，胎儿畸形发生率为3.7%；该研究对资料完整的77344例单胎活产婴儿随访16周～29周，其中早孕期体温高于38摄氏度且持续时间1天～4天的8321例孕妇，与早孕期未发热者相比，新生儿总体畸形风险并没有增加，但新生儿眼、耳、面部、颈部畸形及生殖道畸形的发生风险稍有增加。孕期感染性发热增加婴幼儿多动症的发生风险，孕中晚期感染性发热婴幼儿自闭症发生率升高2倍。

杨慧霞说，新冠病毒为新病毒，孕期感染发热是否导致婴幼儿远期影响值得进一步探讨。杨慧霞提醒，患病妈妈切莫恐慌，以免对自身和胎儿产生不利。（记者 甘贝贝）