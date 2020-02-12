黄荷凤：新冠病毒母婴传播证据不足

近日，武汉儿童医院确诊了两例新生儿新冠肺炎病例，小的确诊宝宝出生仅30小时，其母亲也为新冠肺炎确诊患者。有专家提示，该新生儿的确诊提示，新冠病毒可能存在母婴垂直传播途径。对此，中国科学院院士、中国福利会国际和平妇幼保健院院长黄荷凤表示，现有临床证据无法证明或不支持新冠病毒可通过胎盘传播。

“母婴垂直传播是指孕产妇的病原体通过胎盘、产道或哺乳传播给子代，其中以病毒的母婴传播多见，最为常见的就是艾滋病病毒。不论是何种病毒感染，早孕期（孕13周前）都是一段特殊的时期。此阶段的胎儿处于器官发育的重要时期，我们称之为致畸敏感期。在此阶段的感染，常常影响胎儿器官组织的正常发育。”黄荷凤认为，目前针对新型冠状病毒，尚无临床资料证实孕期感染会导致胎儿畸形和其他风险。

黄荷凤说，针对现有的几例孕中晚期病例分析，医务人员在胎盘、羊水和脐血中均未检测到新型冠状病毒。且出生30小时即被确诊感染的新生儿，胎盘和脐血病毒检查结果也是阴性的。对于新型冠状病毒感染的早孕患者，可根据轻重症进行个体化处理，不应盲目地终止妊娠。如果是轻症孕妇，应尽量采取相对温和的治疗方案，避免使用对胎儿有损害的药物。孕妇往往需氧量更高，因此要更加重视对孕妇低氧血症的监测，一旦发现缺氧应尽早干预，及时予以纠正。对于重症孕妇，在综合考量病情后可终止妊娠。

黄荷凤提醒，孕产妇处于对营养和心理存在特殊需求的时期，因而更需注意营养、环境和心理支持。在需要使用特殊药物的时候，医生应充分告知相关药物的安全性问题。另外，在感染孕妇的妊娠过程中，应当加强胎儿宫内监测，必要时可行磁共振检查和产前诊断筛查。（特约记者杨静）