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专家提醒：部分洗手液并无消毒作用 选购消毒水需观察成分

2020年02月12日08:38 来源：中国新闻网

自新冠肺炎疫情发生以来，做好消毒防护成为个人和家庭的必备技能，但由于普通消费者对消毒产品不了解，如何选购消毒水也成了讨论的热点。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院医生卢涵宇在接受中新网记者采访时表示，“目前市面上最常见的基于酒精等成分的手消毒剂，都是可以有效杀灭病毒的。”

不过卢涵宇也强调，洗手液不是手消毒剂，市面上部分洗手液并无消毒作用。此外民众在选购过程中需要注意消毒剂成分，新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)标注氯己定不能有效灭活病毒，需要避免购买氯己定为主要成分的消毒剂。

“日常生活过程中，注意环境物体表面及手部消毒，正确戴口罩和护目镜，就可以做到有效防护。”卢涵宇解释，新型冠状病毒的感染需要病毒接触有Ang-II受体的细胞，而这些细胞能接触体外环境主要就存在于口腔，鼻腔，眼结膜，如果没有明显外伤导致皮肤破损的情况下，做好上述防护措施完全可以避免病毒传播。

物品环境表面消毒方面，卢涵宇指出，常规消毒水已经可以满足日常消毒需求，不过使用过程需要按消毒剂说明正确操作。

对于目前消毒水供应问题，浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长管建忠在接受中新网记者采访时表示，由于化工生产流水线特殊性，化工企业春节并没有停工，“目前来说，消毒液原材料并不存在紧缺的现象，不需要担心无法买到消毒水问题。”

管建忠介绍，嘉化能源针对疫情也增加了第二条生产线，至今生产3300余桶，200吨左右次氯酸钠，目前已全部捐赠给武汉合作企业进行消毒水生产。(周卓傲)

(责编：许心怡、崔元苑)


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