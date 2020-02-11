侧记：农村防疫，守好“责任田”织就“发展网”

图为发布会现场

“不少农民群众防护意识、防控能力不强”“农村走亲访友频繁”“基层防护物资不是很充分”，农村点多、面广、人散，怎样守牢防疫“责任田”？出务工、备春耕、稳脱贫，农民朋友如何织起发展“保护网”？在今日国务院联防联控机制新闻发布会上，针对加强农村疫情防控情况，来自农业农村部、国家卫生健康委、中国疾控中心的相关负责人和专家回答了记者的提问。

“农村疫情防控重点仍在‘防’，要‘外防输入、内防扩散’”，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，由于基层医疗卫生机构医疗服务能力较薄弱，老百姓防护意识不强，走村串户、赶集逛街的农俗习惯多，使得农村疫情防控工作更艰巨，要抓住“四早”：早发现、早报告、早隔离、早治疗。

聂春雷介绍说，各地党委政府联合卫生健康部门、农村合作社，利用多种途径做疫情防控宣教。

疫情防控特殊时期，农村旱厕是重要的病毒防控区，农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌建议，农民自家厕所要勤打扫、常通风，公共厕所适当增加消毒频次，传统旱厕地区要及时对粪便进行覆盖，“人粪不见面”，尽量减少不必要的清掏和转运。

有记者问“如何提升乡村医生疫情防控能力？”聂春雷说：“乡村医生是农民健康的‘守门人’，全国有144万在村卫生室工作人员。在疫情防控中，乡村医生在排查外来、返乡人员，筛查发热患者方面，做了大量工作”“我们不主张把疑似患者留在基层，基层主要就是排查，发现疑似患者要及时转诊”“转诊渠道是畅通的，按常规就诊流程就可以，但是一定要做好个人防护”。

国以民为本，民以食为天。围绕春耕备耕劳作时是否会提升感染病毒几率问题，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，在没有疫情的地方，农业生产就像往年一样，该怎么做就怎么做；有疫情的地方，若劳动生产地点在户外较为开阔，无需担心劳动生产会造成感染。

种好“责任田”、织好“发展网”，还要守好“后勤岗”。农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智说，针对城市蔬菜供应紧张现象，很多农村社会组织积极参与抗疫，例如山东德州一农民专业合作社捐赠7万斤新鲜疏菜，宁夏平罗一合作社筹集5万斤新鲜疏菜，连夜驰援武汉。

“农业农村部也在做返城农民工防疫工作，对流动人口逐一追踪筛查、登记建档，并配合有关部门，积极做好引导农民工有序返岗复工的工作。”毛德智说。

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一个多小时的发布会，围绕农村防疫，答社会关切、谋农村发展。今天国务院联防联控机制新闻发布会换了新场地，相比前些天记者们肩并肩、排排坐，新场地在记者间留出了一定距离，安全性提高了，会场也更宽敞明亮了，就像近几日疫情防控陆续传来的好消息，让人心情明朗许多。