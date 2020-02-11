自武汉新冠肺炎疫情出现以来，全国上下万众一心抗击病毒。其中，来自上海的互联网企业波克城市主动积极履行社会责任，在资金、物资、技术等方面对战“疫”工作给予多方位支持。

心系疫区一线，迅速发起捐助

1月26日，波克城市向湖北省慈善总会捐赠人民币1000万元，专项用于支持一线防治疫情工作。同时，波克城市联合波克公益基金会共同宣布设立新型冠状病毒专项基金，在全球各地紧急采购多种医疗防护物资，分批送往湖北武汉各地，以援助紧缺资源。

波克城市为湖北疫区捐赠1000万元

心系湖北抗疫一线的同时，波克城市也关注到上海市普陀区的疫情防治工作。当得知普陀区成立新冠病毒疫情监测点的消息后，波克城市第一时间为普陀区防疫工作献出爱心，向上海慈善基金会普陀分会首批捐助200万元人民币，用于普陀区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专用。

波克城市为普陀区防疫工作捐赠200万元

发挥技术力量，推动科技防疫

作为互联网企业，波克城市将自身技术优势充分应用到疫情防控工作中，并发挥了重要作用。1月31日，波克城市携手人民网?人民好医生，联合推出一款全民防疫答题游戏《人民战“疫”总动员》。这款游戏以防疫知识问答为核心，辅以清新可爱的美术风格，利用游戏的互动性、趣味性，为普及知识、打击谣言、鼓舞人民群众的战“疫”信心发挥出独特作用。截至到发稿，在人民网、OPPO、UC、百度、爱奇艺、趣头条等平台的大力支持下，综合累计曝光数达2亿。

《人民防“疫”总动员》

同时，波克城市党支部成立疫情监控信息研发网上办公室，发动公司20余位技术人员，迅速投入“疫情防控信息登记链接系统”的研发中。据悉，该系统每日通过短信方式配合地方政府提醒相关人员线上填写身体状况和接触史，并自动生成统计结果，大幅提高了疫情防控信息收集的效率，成为科技防疫的一项重要举措。

争分夺秒、与时间赛跑，波克城市在48小时内迅速开发出“居民口罩领取登记系统”。该系统已于2月3日正式上线启动，服务于上海市普陀区的长征镇、长寿街道、长风街道、曹杨街道、真如街道等社区的居民口罩登记工作。居民只需通过微信扫描二维码，即可在线填写预约登记信息，实现人员分流效果，避免人员聚集带来的交叉感染风险，也让居民口罩预约变得更为便捷。

居民口罩领取登记系统

此外，波克城市发挥带头作用，积极发动兄弟企业共同为抗疫做出贡献。在波克城市的号召下，柏项网络于2月5日捐款人民币30万元和价值5万余元的暖宝宝、手套等物资，用于新冠肺炎疫情的防控工作。

在北京师范大学发布的《2019互联网企业社会责任研究报告》中，波克城市位列网络游戏行业前三名。“只有富有爱心的财富才是真正有意义的财富，只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业。”在全民抗疫的今天，波克城市伸出了“科技之手”，未来，我们期待波克城市更多的社会责任身影。