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上海普陀区实现口罩网上预约

2020年02月03日15:06 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月3日电 只需通过微信扫一扫二维码，即可在线填写预约登记信息，不用出门就可以完成口罩预约登记。今日上海市普陀区口罩网上预约功能正式上线，居民们在家就可以轻松完成预约，避免了人员集聚，从一定程度上阻断了疫情传染扩散。

据悉，自上海市政府发布2月2日开始以“居村委会预约登记+指定药店购买”的口罩购买新方式后，为了进一步方便市民进行预约登记，上海市普陀区科委协同波克城市完成了“口罩预约登记”小程序研发工作。居民只需通过微信扫一扫二维码，即可在线填写预约登记信息，不用出门就可以完成口罩预约登记。

据了解，口罩申请步骤简洁方便。居民只按要求填写申请表，包括预约地址、预约人姓名、手机号、证件类型、证件号码、房屋类型等，并上传与预约地址一致的有效证件或证明材料照片（身份证/户口本/房产证/租房合同）就行。

申请提交后居委会会对申请进行审核。若审核通过，将短信通知居民到居委会领取口罩购买凭证，居民需带好有效证件或证明材料。若审核不通过，将短信通知居民，说明不通过的原因。当地居委会将根据口罩到货情况，按照先后顺序通知居民到指定药店凭证购买口罩。

据介绍，各街道镇将根据实际情况逐步分批次上线，是否已上线以“请选择所在街道”下拉菜单中显示为准。这一便民举措将大大方便居民预约，即便是正处于居家隔离医学观察期的居民也一样可以预约。

(责编：王国菁、李轶群)


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