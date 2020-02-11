国家卫健委：减少无谓、重复性工作 为基层疫情防控人员减负

人民网北京2月11日电（记者孙博洋） 11日，国务院联防联控机制发布会在京举行，就加强农村疫情防控有关情况进行了介绍。会上，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷就卫健委专门发文要求要给基层的医务人员减负问题进行了回应。

聂春雷表示，在基层疫情防控工作中，基层的干部，包括基层医务人员时间确实非常紧张，每一分一秒都在防控一线奔波，所以不能把他们的时间浪费在一些无谓的、重复性的，没有效率的工作上。

聂春雷表示，目前来看，在疫情防控初期，多部门积极参与工作很多，要数据，填报表的也很多。在最基层实际上就是“两委”人员和村卫生室村医，承担的工作很多，这个问题就比较突出。为了让基层干部和医务人员把更多的精力和时间投入到疫情防控上，国家卫健委印发了工作通知，提出基层医疗机构法定的报表，像传染病防治法要求的报表，这是必填的。为了疫情防控需要，有些报表可能需要一些数字，要在地方联防联控机制协调下，统筹管理，一个出口，不要各个部门都去要数，一定要减少重复报表、重复报数，减轻基层的负担。

聂春雷还表示，同时我们也要求各部门要少发文、少开会，要深入一线，下沉基层，真正给基层解决实际问题，不要以会议落实会议，文件落实文件，国家发一个文，各级没必要层层发文，按照有关要求去落实就可以了，要切实为基层解决问题。另外，还要求各部门督导检查要实实在在、深入一线，检查的目的是为了帮助基层解决存在的问题和困难，不要把基层有没有发文、有没有记录作为检查督导的标准，要为基层减轻不必要的负担，使他们真正全身心投入到疫情防控工作中。