国家卫健委：农村疫情防控重点仍在“防”

人民网北京2月11日电（记者崔元苑） 11日，国务院联防联控机制就介绍加强农村疫情防控有关情况召开新闻发布会。国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷强调，农村现在防控的重点还是在“防”，由于基层医疗卫生机构医疗服务能力相对薄弱，防是重中之重，要“外防输入、内防扩散”。

“要做好‘防’，关键要做到‘四早’：早发现、早报告、早隔离、早治疗。” 聂春雷指出，特别是要充分发挥农村地方党委政府、特别是两委、乡村医疗卫生机构的作用。相互配合做好发热人员、外来人员的排查。发现发热、疑似患者要尽快转诊至上级医院发热门诊，对疑似患者的密切接触人员，要做好居家隔离，并落实相关医学观察措施，提供好相关健康服务。

聂春雷认为农村疫情防控有几个难点。一是认识问题，农村老百姓防护意识弱，对问题认识不足，由于认识不到位，有关的防控措施落实不是很好。二是受传统风俗习惯的影响，很多农村地区居民习惯于过节走村串户、赶集逛街，特别是红白喜事等聚集性活动比较多，如果管控不好，可能对防控就会带来一定影响。三是农村医疗卫生能力不强，人员物资也不足，基层的防护物资不是很充分、供应也不及时。

对此，聂春雷表示，基层医疗卫生机构要在当地党委政府和卫生健康部门领导下，一要做好排查，参与到网格化的管理和地毯式的排查，对发热、外来人员及时筛查，对“四类人员”尽快分类落实措施，该转诊的转诊，对居家隔离的做好服务。二要做好宣传教育，充分利用多种宣传渠道，让老百姓认识到疫情防控的重要性。把戴口罩、勤洗手、房间多通风，少串门，少聚集等基本的防护知识和预防措施落实到位。三要做好保障服务，包括经费保障，财政部门已经下达了今年的基本公共卫生服务经费，明确今年新增的经费要全部用于乡村和城市社区的疫情防控，国家卫健委也指导各地在物资调配过程中要充分考虑农村地区的物资保障问题。