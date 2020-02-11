国家卫健委：疑似病例存量正在加速分流和消化

人民网北京2月11日电（记者崔元苑） 11日，国务院联防联控机制就介绍加强农村疫情防控有关情况召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报了疫情的最新情况。

2月10日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2478例，其中湖北2097例；新增重症病例849例，其中湖北839例；新增死亡病例108例，其中湖北103例，北京、天津、黑龙江、安徽、河南各1例；新增疑似病例3536例，其中湖北1814例。当日新增治愈出院病例716例，其中湖北427例，解除医学观察的密切接触者26724人。

截至2月10日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37626例，其中重症病例7333例，累计治愈出院病例3996例，累计死亡病例1016例，累计报告确诊病例42638例，现有疑似病例21675例。累计追踪到密切接触者428438人，尚在医学观察的密切接触者187728人。累计收到港澳台地区通报确诊病例70例，其中香港特别行政区42例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。

米锋说，通过分析，作为全国疫情中心城市的武汉，新增疑似病例由2月5日高峰日的2071例波动下降至2月10日的961例。说明随着武汉市强力推进确诊患者集中救治，疑似患者集中隔离，无法排除的发热患者和确诊患者的密切接触者集中隔离观察等措施，疑似病人的存量正在加速分流和消化，既为病人接受规范化治疗、减少重症和危重症的发生赢得了时间，也为后续可能发生的疑似病人腾出了检测等方面的资源，为武汉乃至湖北省和全国打赢疫情防控阻击战创造了条件。