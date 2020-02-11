佳沃“战疫”：普通人的“简单任务”

1月22日，一直在上海某三甲医院做送餐服务的杨海宝，决定放弃自己的春节假期。他接到了公司——九橙餐饮安排的一项“特殊任务”：医院新开发热门诊，要为医生护士、ICU病房提供送餐服务。

“当时，我毫不犹豫地就接受了。”杨海宝已经为这家医院客户服务了17年，早在2003年非典期间，他就曾在院里给发热门诊提供过送餐服务，风险性、送餐流程及防护措施，他全都熟悉。

没有什么豪言壮语，杨海宝近乎本能地接受了这个任务，只是因为自己是“最合适”的人选。

每天早上5点钟起床，先是进行营养餐的“收货验货”，6点半开始给发热门诊的医护人员送早餐，中午11点送午餐，下午4点半是晚餐，一直持续到夜宵8点半结束，一天送餐至少四次……这是杨海宝近10多天以来，每天重复做的工作。

医生和护士看到他，会亲切地招呼他：“老杨来啦，老杨辛苦了”。每当此时，老杨心里就会升起一股暖意，对他来说，这是对他辛勤工作最大的回报。

坚守

老杨不是一个人在战斗。

他所在的九橙（上海）餐饮服务有限公司是一家提供生鲜半成品食材相关综合服务的公司，包括中央厨房运营、生鲜半成品和新鲜即食产品等 Ready食品的研发、加工和供应，机构内部餐厅委托管理。2017年佳沃集团战略入股后，成为佳沃旗下成员企业。

位于上海浦东的这家著名的三甲医院是项目点之一，也是上海集中收治新冠肺炎病人的医院之一。为了保障院里医护人员及患者的餐食供应，餐饮团队共有61人 “驻扎”在医院的B1层，随时为一线的“战士们”提供送餐服务。

该项目点的厨师长刘玉，在1月27日接到公司通知后，“义无反顾”地选择留守岗位。“因为疫情嘛，缺人手，我就不回家了”。

身为厨师长，模范带头作用很重要，医院急需供餐，刘玉顾不上想太多，第一个返回工作岗位投入“战斗”。做好自身防护后，他立刻冲到厨房间，开火、拉油锅，备料，麻利地开始准备第二天的供餐任务。

“必须让医院的医务工作者和患者们吃饱吃好，过一个有温度的春节。”刘玉很朴素地说。

在医院里不担心么？“每个人都会怕，但你不做谁做呢？”刘玉表示，任何工作都需要有人去做、去承担。

医院里的伙食，容不得半点马虎。常人还在睡梦中的时候，刘玉就开始一天的备餐工作了，验货出货，保质保量，安排工作，全程把关……人手不够时，哪个环节缺人，他就亲自上，一个人承担了两三个人的工作量。他说，为的是“让一线医护人员吃上安全可口的饭菜”。

疫情当前，各项物品的采购都出现了困难，但是大家还是竭尽所能地守护着白衣天使们的饮食安全：采用套餐盒饭，免费提供鲜榨橙汁，让大家吃饱、吃好、吃出营养。同时，他们对餐食的制作环节把控更加严格，确保每天超过1200份的饭菜能达到客户的要求，万无一失。

和刘玉一样，在苏州某三甲医院项目点的厨师长吴浩，接到公司安排的任务，立刻取消了休假，带领团队二十几号人，加班加点为医务工作者和病患提供供餐服务。

他说，只想把“后厨”稳固好，给医护人员最安心的服务。人手不够不要紧，人人都可以是多面手。由于放假人员短缺，吴浩作为厨师长，亲自穿上防护服前往医院发热门诊，每天都准时将近300份热乎的饭菜送到医护人员手中。

“非常时期，我们必须坚守岗位，用心做到最好。”这个90后年轻人展现了令人尊敬的职业态度。在他眼里，跟一线医生护士的抗疫相比起来，他们所从事的只是“简单任务”，但谁都可以掂量出这份“简单”背后的沉重与责任。

总动员

疫情的爆发，打乱了所有人过年的节奏。武汉封城，全国31个省市自治区进入一级响应状态。佳沃集团旗下的鑫荣懋集团作为全国新鲜水果全产业链企业，整个团队轮班倒休，45家物流中心的一线员工也一直在岗位上坚守，为的就是保证老百姓“果篮子”的稳定供应。

鑫荣懋武汉业务的负责人夏志林和团队已经记不清今天是第几个不眠之夜了。疫情爆发后，身在外地的夏志林第一时间安顿好家人，就义无反顾地踏上了返回武汉的道路，因为最让他丢心不下的，是公司的员工、仓库的货物以及保障老百姓“果盘子”的责任。鑫荣懋武汉办公室距离收治新冠肺炎病人的武汉金银潭医院不到两公里，也是疫情高发的核心区域。武汉封城后，公共交通受到管制，有的员工干脆骑电动车，甚至是走路上下班，进行大量的上货、理货；很多人不能复工，有的员工一个人承担2-3个人的工作。他们中没有人喊累，更没有人抱怨。

疫情警报刚刚拉起的时候，行政团队就察觉到了事态的严重，严小欢连续几天凌晨起床，排队等候超过五个小时，为大家采购疫情防护物资。门店的一线员工侯清华在店面主管居家健康观察、店面人手紧缺的时候临危受命，主动承担起门店接货、入库、上货的繁重工作，面对每天数吨的货物，这个瘦小的姑娘二话不说，撸起袖子加油干。

与此同时，佳沃集团旗下中高端动物蛋白产业战略发展平台佳沃股份，也就此次重大疫情进行了具有针对性的部署。面对突如其来的疫情，佳沃股份管理团队早早就结束了休假，投入到对疫情的研判和对湖北支援方案的讨论中。虽然面临着人员短缺、物流运输难度大等困难，但是佳沃股份的员工都坚守在自己的岗位上，协调各方资源为防疫一线准备物资。

2月7日上午，满载着佳沃股份旗下青岛国星食品股份有限公司、青岛海买网海洋科技有限公司、浙江沃之鲜进出口有限公司三家公司捐赠的共计34.5吨、价值约230万元的优质生鲜冻品物资的车辆分别从青岛、武汉出发，紧急驰援湖北省黄冈市的防疫一线，为日夜奋战的医护工作者们提供营养支持。

2月9日，经过近1100公里的昼夜兼程，一车车三文鱼、北极甜虾等食材被安全运抵黄冈。所有参与物流运输的员工不顾疲惫，第一时间进行物资搬运和冷冻存储，把一箱箱物资交到了防疫一线工作人员的手中。

虽然抗击疫情的局势还很严峻，但是每一位佳沃股份的员工都深深懂得：医护工作者等一线抗疫人员在前方守护着大家的生命，作为企业有责任在后方守护他们的健康和平安，希望为抗击疫情出一份力，“相信在大家的共同努力下，我们一定能战胜疫情！中国加油！湖北加油！”

“逆行”的力量

在佳沃集团董事长兼总裁陈绍鹏看来，这次重大疫情，是对佳沃执行文化的一次检验，更是对企业价值观的一次检验。陈绍鹏认为，爱心不分大小、不分先后，只有献与不献。一线员工们用质朴的行动，尽职的本分，贡献着自己的爱心，他每一天都会被这些可爱可敬的员工深深感动。

“原本这时候要尽可能避免暴露于风险之中，但他们却战斗在防疫一线，非常辛苦，我觉得一线员工非常了不起，我们的团队做得很棒。”陈绍鹏对此欣慰。

陈绍鹏和管理层每天会就防疫工作进行关键点的沟通。对内，佳沃建了内部防疫群，每天研判形势，针对性作出决策；对外，明确子公司保障市场供应的小组、核心干部，讨论捐助问题，及时部署和听取下属产业公司捐赠进展情况。“先把疫情战胜，生意的事来日方长。”陈绍鹏说。