致敬普通人 把感动化为行动

这些日子，武汉快递小哥汪勇的故事温暖了很多人。

大年三十晚上10点，汪勇在朋友圈刷到一名武汉金银潭医院护士的求助信息：求助！我们这里限行了，没有公交车和地铁，回不了家，走回去要4个小时。纠结了一个小时，汪勇决定去接她们。第一天，他独自接送了十几名医护人员往返金银潭医院。后来，这个快递小哥又在朋友圈招募志愿者、筹集资源，为倒夜班的医护人员提供餐食和生活支援。20多天没有回家，他和志愿者朋友对接了1000多名医护人员，“只要医护人员呼唤，我们随时都在”。

疫情发生以来，像汪勇这样的暖心故事每天都在发生。

15岁上海少年赵珺延从印尼背回1.5万只口罩，捐给温州抗疫一线。为支援湖北的医院，苏州的袁传伟一个人扛起一整条生产线，咬牙坚持16天，生产完成200套消毒设备。美国洛杉矶的年轻侨胞，凑钱买了85000只手套、1000个N95口罩，捐赠给武汉火神山医院，被告知国内清关必须留名后，他们留下4个字：中华儿女……

他们都是平凡如你我的普通人，医务人员夜以继日奋战在一线，社区工作者走访排查“把指关节敲疼”，志愿者不计报酬、一次次“放下就跑”，各行各业做好防护、复工复产……我们无法一一报出他们的名字，也很难分清前方还是后方，但正是这些了不起的普通人，以最炽热的心肠献出爱心，以并肩互助、共渡难关的暖心画面，让无数人为之动容，给更多人带来希望。疫情有多凶险，他们的无畏就有多珍贵，平凡有多伟大，他们的身影就有多动人。

谢谢你们，了不起的普通人！

这场突如其来的疫情，改变了很多人的人生轨迹，也让很多人发现不寻常的自己。“我不是英雄，只是有人需要我”。这句朴实的话语，是普通人挺身而出的内心独白，也成为“伟大出自平凡，平凡造就伟大”的生动注脚。我们邀请6位影视人用书信的形式，道出人们共同的心声。借助这6封信，把问候与感激献给让我们牵挂的他们，也把敬意与祝福献给全国4万多名驰援湖北的医务人员，千千万万冲锋在前的人民子弟兵、公安干警，各行各业安守岗位的抗疫英雄。

生活的力量远远超出想象，生活的光芒总在照亮艺术。普通人接力前行，用爱和希望滋润了这片土地，也点燃了文艺创作的使命和激情。众多文艺工作者把感动化为行动，用手中的笔书写、在画布上挥洒、用音符抒发、以镜头铭记，致敬这些平民英雄。正如6位影视人在书信中表达的，这种来自生活的力量让他们动容，他们也会将感动化作创作的动力，凝聚成直抵人心的作品。

2020年岁首，我们奋力跋涉、期待春天。让我们再加把劲！众志成城，守望相助，胜利就会更快些到来！

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 20 版）