疫情当前，普通人如何自我调整心态？

编者按：疫情当前，每个人都是其中一员。虽然没有一线抗“疫”工作者那么大的身心压力，但疫情的延长、爆炸式讯息的输送等，也让普通人在一定程度上出现了焦虑、恐慌、紧张、担心。该如何自我调适，保护自己和家人的心理健康？

本期科普专家：吴大兴，中南大学湘雅二医院医学心理中心教授、中国心理学会心理学普及工作委员会委员

一、普通人自我调适有哪些方法？

第一，面对疫情遇到的一些问题，尤其是自我心理恐慌的问题，要积极察觉，不能否认，要去接纳自己的恐惧。作为一个普通人，社会人，肯定会有恐慌情绪的，这个时候要察觉自己的情绪。

第二，一定要去了解权威的信息，不信谣、不传谣，这是做好心理防护的前提。现在信息很多，这个时候就要有理性的判断。哪些是合理的，哪些是情绪化的，首先要有理性判断。

对待疫情，包括以后可能的一些公共事件或者自然灾害，或者人生所遇到的挫折，我们既不悲观，也不过分乐观。我们一定要接纳这个事实，然后才有可能去应对。

第三，最主要的一点，个人的心理防护是持久战。战“疫”是一个持久的过程，心理应对也是一个持久的过程，需要接纳这个过程。对我们普通人来讲，这样的心理防护才是做到位了。

那在疫情过去后，我们应该要让自身对生命意义的思考得到提升，感悟生命需要、珍惜生命，更要敬畏生命、敬畏自然。这样我们就能够更顺利地处理生活当中的一些困难，更好地应对下一步的心理压力，包括一些创伤。

二、普通人如何做简单的心理测评?

面对疫情，我们每个人多多少少都会有心理反应，用专业词叫应激反应，通俗表达叫压力反应。一个月内我们称为急性应激反应，会有恐惧、紧张、焦虑；一个月以后，也会出现一些延迟性的反应。 实际上，很多人在第一个阶段、第一个月的时候没有急性应激反应，到了一个月以后才可能出现一些反应。

针对急性应激反应，目前有一个心理健康自评问卷，也叫SRQ，是世界卫生组织编制的一个问卷。它有20个问题，答是，就记1分，答否就是0分，积分累积大于等于7分以上，就说明这一段时间心理反应比较大，需要求助。可以向周围的亲戚朋友寻求帮助，也可以去医院进行相关心理方面的帮助。这是一个初步的鉴别，告诉我们如果心里压力达到这个值，就需要做好自我调整。

如果自我调整后，心里还不能够平静，那么就可能需要去找心理专家，进行一对一面对面地交流。但现在由于疫情，很难去找一对一的咨询，所以建议要多寻求一些对自己有用的资源，谈一谈，聊一聊。比如说有哪些困难，可以和朋友、亲戚、老师、同事进行求助，得到了心理支持，压力就会减轻。（肖春芳）