返岗战“疫”，先戴好“心理口罩”

在新冠肺炎疫情的影响下，许多人宅在家里较为集中的心理反应是恐惧、焦虑、不确定等情绪，而现在有一些人要陆续返岗复工。如何更好地“逆行而上”？除了注意做好防护之外，你还需要给自己的心理加一道防线，戴一只“心理口罩”。

返岗记住四个关键词，给心理加一道防线

江西省心理卫生协会副会长，南昌大学教育学院副院长陈建华教授指出，对于返岗复工，不同的人有不同的心态，她概括了三类：1.“急”，急于返岗心态；2.“迫”，迫于返岗心态；3.“怕”，惧怕返岗心态。她表示这三种心态都是正常的。“我们面对人类现在尚不完全认识、不能把握且带较强传染性的新冠病毒，要说不害怕是不现实的，问题是如何调适。所谓调适，就是针对个人可能会存在的不适与担心，有针对性地认识与调整。”对此，陈建华给出了4个关键词。

关键词一：接纳。一是接纳自己非常时期要返岗复工的现实。不论是“急于”还是“迫于”，都是自己必须返岗复工的原因，别无选择。一旦这样想，心里就会踏实些。

二是接纳自己恐惧害怕的心理。全国上下协力防控，说明这种新型病毒确实是让人类害怕的，在这种大背景下，个人适度害怕焦虑是可以理解，是正常的，而且适度的焦虑可以让自己对防止病毒感染保持必要的警惕。

关键词二：比较。在疫情发生以来，很多医务人员一直战斗在第一线，没有休息，何来复工；很多社区工作者、公务人员、领导干部也早已复工。比比这些人，心理也会更平衡些。

关键词三：科学。非常时期，出门在外，更要讲究科学应对，不害怕，但也不逞强。要做到“不、戴、洗、少、多”这“5字诀”：

不——只到自己的工作单位、工作岗位，不聚会、不聚餐，不去人多的地方，正常作息，保证饮食和睡眠。

戴——戴口罩，病毒奈我如何。

洗——勤洗手，切断传播途径。

少——减少对不可靠信息的阅读。有些传言真假难辨，容易影响自己导致心理恐慌。

多——出门在外，多和亲友之间用手机、微信等方式联系，多在心理上互相支持、加油打气，让爱营造出温暖、积极的氛围和心态。

关键词四：乐观。“现在能够返岗复工的人员，都是这场疫情中的胜出者，应该为我们能继续工作而感到幸运。”陈建华表示，正常的工作并不会破坏免疫系统，只有恐惧心理才会对免疫系统产生消极影响，而乐观的心态对免疫系统是有积极影响的。“自尊自信、理性平和、积极向上，这是抗击病毒强有力的心理武器。”

备好十大调适“药方”，也给心理“消消毒”

中国心理学会心理危机干预工作委员会专家李慧杰也表示，“随着疫情逐步被控制，一些心理应激反应会有好转。”建议大家可以尝试一些对自己有帮助的心理调节“药方”。

1.你的健康你做主。一定要把自己当成自己身心健康的第一责任人。目前举国上下要求的不流动、戴口罩、勤洗手、多开窗等事项，都是需要认真去做的。

2.积极主动地配合当地政府和社区的疫情防控工作。因为面对巨大灾难，个人的抵御能力是有限的。只有把自己放在整个社会组织框架下，才会有更好的保障。

3.试着把你的情绪表达出来。用倾诉、绘画、唱歌、运动等方式都可以，感觉能够让自己好好表达感受就可以，这会让你感到好一些。

4.多和别人交流沟通。不要因为不好意思或忌讳，而避开和别人谈论这次经历，他们可能也希望说一说，互相了解、治愈。

5.不要勉强自己去忘掉。面对这样的非常事件，谁都不容易忘记，甚至会铭记一生，这是正常的，不影响正常工作生活就可以。

6.和身边人聊一聊。你身边的人和你有一样的经历和类似的感受，试着和他们谈谈。

7.按时作息。要花时间好好睡觉、休息，并且和你的家人在一起，回归规律生活。

8.寻求家人或社区的帮助。如果你有任何需要，请向家人或社区说出你的需要，其他人也许能够帮助或者提供更多的方法缓解你的不适感。

9.向心理热线求助。如果感觉面对心理困惑自己确实难以调适，要主动寻求心理热线专家和其他心理专业人员的帮助，目前每个城市都有官方的公益心理求助热线。

10.试试一些身心平衡、简单易学的小方法。比如深呼吸，可以帮助缓解紧张、焦虑的情绪，放松身心，促进睡眠。（晓想）