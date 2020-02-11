7名护士妈妈集体断奶 奔赴抗“疫”前线

1月23日，武汉市江夏区中医医院成为武汉市收治新型冠状病毒感染的肺炎的定点医院。1月24日，该院的7名正值哺乳期的护士妈妈，在家人的支持和理解下，毅然集体忍痛断奶，上岗奔赴抗“疫”一线。她们说：当初选择了这份职业，就要无愧于白衣天使这个神圣的称谓，帮助病患战胜病魔。

方文君：选择了这个职业，就意味着选择无私和奉献

今年30岁的方文君，是发热五病区的一名护士，宝宝10个月大。1月25日，医院被确定为新型冠状病毒感染疫情发热定点收治医院。1月23日晚，方文君给自己10个月大的宝宝喂了最后一次母乳后，毅然服下了断奶药。

断奶的第一天晚上，宝宝不愿意喝牛奶，整晚哭闹。方文君流着泪对宝宝说：“宝宝，对不起，有很多病人更需要妈妈去照顾，妈妈必须去。”直到凌晨两三点，方文君才睡着。第二天，她和姐妹们义无反顾地进入了隔离区工作。

经常穿着防护服连续工作六七个小时，无法抽身为宝宝喂奶。为了能全身心投入到这场“战斗”中，缓解医护人员紧缺的局面，方文君通过吃药退乳。

说起这事儿，方文君说：“危难时刻，总得有人做出牺牲。”

方文君告诉中国妇女报·中国妇女网记者，自从走上抗“疫”一线，18天的时间，她就再也没见过宝宝。“期间有一次忍不住了，想回家看看宝宝。跑到小区后不敢上楼，就打电话让老公把宝宝抱到阳台上想看一眼，但是不巧的是宝宝睡着了，还是没见着……”

“选择了这个职业，就意味着选择了无私和奉献。”说完这句话，方文君匆匆向病区走去，那里有她割舍不下的病人。

彭敏：一旦上岗，绝不退缩

1988年出生的彭敏是一位二孩妈妈，小宝宝刚满5个月。彭敏的公婆都已70多岁，当两位老人听说彭敏要奔赴抗疫一线，在担心她的健康及安全的同时，还是对她的决定给予了理解和支持。

1月24日，断奶后的第二天她就进入隔离区。穿着防护服奶水涨得很难受。听说大剂量吃维生素B可以退奶，为了不影响工作，彭敏跑到医院外面的药店买来了维生素B，按一次20粒，一天三次服用了3天，硬是退回了乳汁。对此，彭敏说：“全国人民都在支援武汉，为了打败病毒，我们必须拿出壮士断腕的勇气来。”

彭敏从武汉科技大学城市学院护理专业毕业后，在江夏区中医医院已经做了9年的护理工作，成了名副其实的“老师傅”。平日里，她和姐妹们交流护理经验，也相互分享育儿心得，和姐妹们结下了深厚的友谊。

听说彭敏要到抗疫一线，彭敏的爸爸妈妈专门打来电话嘱咐并鼓励她：“一定要做好防护，你要积极面对困难，早日战胜疫情。”

在1月24日彭敏奔赴抗疫一线后没几天，在华润天然气公司工作的丈夫也受命奔赴一线，为湖北、武汉抗疫做运输工作。目前，完成运输任务的丈夫也在隔离期间，不能回家。夫妻二人只能通过视频和家人还有心爱的宝宝见面。

对接下来的工作，彭敏充满信心：“既然已经上岗了，就绝不会退缩，一定要坚持下去，一直到战胜疫情的那一天。”

彭敏说：“盼望疫情早日结束，我能回家搂搂我的女儿，抱抱我的小宝贝，也能为二老尽尽孝心，他们给予了我无私的支持和帮助。”

刘凤梅：看到病患治愈出院，觉得一切付出都值得

“很多天没回家，前几天跟小宝视频，感觉小宝不太认识我了，扭头不看我。今天跟他视频，他好像又认识我了，对我笑，伸手要我抱……”43岁的护士刘凤梅，是两个孩子的妈妈。小宝仅有7个月大。面对突然而来的严峻疫情，当她向家人提出断奶的想法后，得到了全家人的理解和支持。

断奶后，乳房经常胀得又硬又痛，刘凤梅只能忍着痛一直到交接班后，脱下防护服，到卫生间用手排空多余乳汁，非常辛苦。

刘凤梅说，宝宝在这个时候断奶，自己可能不是一个合格的母亲，但是想到还有很多病患等待着护理，必须舍小家顾大家：“孩子长大后一定会理解我做的一切的。”

得知妈妈要去抗“疫”一线，20岁的大女儿鼓励妈妈：“老妈，注意安全，做好防护，我们支持你。我们要一起为武汉加油！”

田睆：疫情不退，我也不退

记者采访田睆时，结束了早班的她刚刚回到隔离房准备和孩子视频。从1月24日上岗后，32岁的田睆只能用这种方式和上小学四年级的大女儿和只有10个月大的小宝微信连线。

田睆的丈夫是顺丰公司的工作人员。疫情发生期间，丈夫也一直在一线运送医护物资，因此目前也在外隔离暂时不能回家，两个孩子只能靠爷爷奶奶照顾。

从武汉大学护理专业专升本毕业的田睆告诉记者，自己和丈夫对孩子的学习一直抓得很紧。如今因为在抗疫情一线，两人都不能回家，对孩子的学习很担心。每天回到隔离房静下来，她都会为大女儿的学习担心，会为宝宝这么小就离开父母感到内疚，更对两位老人感到愧疚。

“但是，每当想到病床上那些病人，想到他们望着我们期盼的眼神，我觉得我的选择是正确的。今后孩子长大了，一定能够理解妈妈和爸爸的选择。”

韩思：护士的职责就在病人需要时为他们服务

今年26岁的韩思是江夏纸坊人，她所在的发热六病区，是专门收治确诊及核酸检验呈阳性的患者的病区。

韩思的先生是江夏区一名公务员，疫情发生后也一直坚持在单位值班，为抗击疫情做好后勤保障工作；同为江夏区公务员的公公，从疫情发生后一直在基层社区帮助社区做居民的情绪安抚和社区排查工作，一家三口都在抗疫一线，5个月的宝宝只得靠婆婆一人照顾。

1月23日，当她把自己准备到一线抗疫，要给孩子断奶的想法告诉家人时，全家人都表示支持。婆婆说：“如今国家遇到了困难，你们都去忙，我会尽力管好孩子。我和宝宝等着你们安全回家。”

“护士的职责就应该是在病人需要时为他们服务。”韩思告诉记者，从她在学校学习时，她就做好了时刻为病患服务的准备，“在现在这种关键时刻，能为病患服务，我才觉得心里踏实安稳。”

2月8日，她的宝宝刚满5个月。说起自己的孩子，韩思说：“希望疫情早日退去，她就可以回家抱抱孩子，亲亲自己的宝宝了。”

彭婕妤：做了妈妈，就要给孩子做出榜样

今年29岁的彭婕妤，孩子才3个多月，是7位护士中孩子最小的一位妈妈。大年三十得知医院成为定点医院后，还在休产假的彭婕妤就做好了奔赴一线的心理准备。

当她把自己的想法告诉家人时，遭到父母和公婆的强烈反对。老人们甚至提出让她向医院辞职。

“我特别热爱这个职业，从来没想过离开这个岗位，更不想当逃兵。”彭婕妤动之以情、晓之以理耐心地给几位老人做工作，“我现在是一个妈妈了，我应该给自己的孩子做榜样，如果孩子长大以后知道自己的妈妈曾作出这样的事会怎么想。如果你们病了，但是没有一个护士愿意护理你们，你们会怎么想？”

在彭婕妤的说服下，老人们逐渐打消了顾虑，转而支持她的决定。“我知道这将是一场硬仗，我做好了充分的准备，绝不当逃兵。”1月31日，大年初七，休完产假的彭婕妤精神抖擞地上岗了。

许多病人刚进来时很焦虑和恐惧，彭婕妤像对家人一样和病人聊天，宽慰他们，鼓励他们用积极的心态配合治疗。

这几天，陆续有病患治愈出院。彭婕妤特别高兴，她说：“看到病患在我们的护理下出院，心里特别高兴。”

付思慧：不后悔自己的决定，会一直坚持到底

28岁的付思慧是7位妈妈中年龄最小的一个，她所在的五病区也是收治确诊及核酸检验呈阳性病人的病区。

“他们没有家人的陪伴，我们就是他们的家人，必须给病人信心让他们和病毒抗争。”付思慧和另外24名“战友”一起护理着39位病患，每天工作六七个小时，但她从不抱怨，总是耐心地与病人沟通，鼓励他们要吃好喝好、养好身体与疾病作斗争。许多病人在她们的鼓励下，从最初的焦虑、害怕转而积极配合治疗。

患者刘婆婆在得知护士妈妈们为了坚守一线忍痛断奶时，不禁为之动容。“作为一位母亲，能够选择在这种特殊时期断奶，需要很大的勇气！感谢她们为抗击疫情所做的牺牲，虽然看不到她们的脸，但她们是我们心中最美的妈妈！”（记者 强洪 吴芬 贺练连）