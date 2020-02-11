北京：进小区人员必须戴口罩测体温

昨天下午，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第十六场新闻发布会。市社区防控组副组长、办公室主任，市委组织部副部长张革介绍，本市昨天出台《关于进一步加强社区（村）疫情防控工作的通告》，进一步严格居住小区（村）封闭管理，在出入口设置检查点，居住人员和车辆凭证出入，进入人员必须佩戴口罩并进行体温检测。社区（村）非生活必需的文体活动室、娱乐室等公共场所一律关闭，避免人员集聚。房屋租赁中介企业或业主要向社区（村）提供出租房屋和承租人动态信息。

张革介绍，通告共十条举措，主要分为两大部分。前七条，重点强调了“七个严格”。主要是在社区（村）防控工作方案基础上，对居住小区（村）封闭式管理、核实登记小区（村）来往人员和车辆、抵京人员登记、重点人群管理服务、严格集中隔离、公共空间管理、出租房屋管理等重点方面提出了更加严格的要求。

针对重点区域，进一步细化要求，对社区（村），提出要进一步严格居住小区（村）封闭管理，在出入口设置检查点，居住人员和车辆凭证出入，进入人员必须佩戴口罩并进行体温检测。严格核实登记小区（村）来往人员、车辆。无物业、无安保、开放式小区由属地街道（乡镇）负责落实封闭措施。社区（村）传播疫情时，视情况对住宅单元楼门、小区（村）等实行封闭式隔离。

对公共空间，提出社区（村）非生活必需的文体活动室、娱乐室等公共场所一律关闭，避免人员集聚。街道（乡镇）、社区（村）、物业企业、产权单位要做好公共场所清洁消毒、垃圾分类处理、环境整治等工作。机关事业单位办公场所、园区、楼宇、企业等要加强体温监测，认真筛查发热人员，坚持“日报告” “零报告”制度。

对房屋出租，提出房屋租赁中介企业或业主要明确防控责任人和联系人，按照要求向社区（村）提供出租房屋和承租人动态信息。

针对各类群体，分类提出要求，对抵京人员，提出在抵京当天应及时向居住地所在社区（村）报告健康情况，并配合完成个人信息登记工作。对抵京前14日内，离开疫情高发地区或者有过疫情高发地区人员接触史的人员，提出应按规定接受医学观察或者居家观察，主动报告健康状况，配合相关管理服务，一律不得外出；出现发热症状，应按规定及时就诊。对本市新增并经卫生健康部门流行病学调查确认后的密切接触者，提出原则上由各区负责实行集中隔离，并进行医学观察。

张革介绍，后三条重点强调了“三个强化”，包括强化基本生活保障，市场、菜店、超市、药店等要合理安排营业时间，强化全民防护意识，强化党员干部等群体的示范带动。

释疑

为何要出台进一步防控通告？

前期封闭式管理效果好 新规应对复工返京人流

本市之前采取的社区防控效果如何？为何要出台进一步加强防控的通告？张革介绍，前期的社区封闭式管理收到很好的效果，新规主要是为了应对复工和返京客流。

张革介绍，此前很多社区已经进行了封闭式管理，得到市民的高度认可。此前适当延长放假时间，很多人都在居家，社区流动性不高，开复工后特别是随着返京人流的到来，社区流动性进一步增大，给社区防控工作带来巨大压力，因此出台新的政策，在原有方案基础上更加明确、严格、规范，“大家看了后，就知道应该怎么做。”

对于封闭式管理给群众生活带来的不便，张革表示：“如何最大限度满足群众生活，特别是对一些弱势群体，包括老人、儿童，要予以特别关注。”

是否能够允许快递送进小区？

可送到指定区域 通过错时等方式减少聚集

目前快递送货只能在社区门口，相对来说增加了人员聚集交叉感染的风险，是否可以允许快递送货上门？对此，张革介绍，之前出台的政策规定外卖快递人员原则上不得进入小区，初衷是减少居民流动性，避免交叉感染，实行一段时间，群众反映效果不错，很多小区在门外设置专门的地点。

此外，也有市民反映，快递的送和取时间都集中，会不会交叉感染？对此，张革表示，现在明确规定快递要送至小区指定区域，由客户自行领取，可以采取错时、分区等方式减少人员聚集。对于小区内居民，特别是困难群体，也可以根据实际情况妥善安排。

若发现疑似病例应该怎么做？

注意区分不同情况 有疑问可拨打12345

若发现有人疑似新冠肺炎病例该怎么办？对此，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，目前本市确诊病例和疑似病例均按要求在医疗机构进行诊断和治疗，定点医院收治床位数量充足，可做到应收尽收。高小俊也强调，请市民注意区分新冠肺炎确诊病例、疑似病例和密切接触者。密切接触者不需要住院治疗，但需要进行隔离医学观察。市民如有疑问可拨打12345进行举报或联系辖区卫生健康部门和公安部门。

本地医疗机构诊疗力量如何？

实有床位超过10万张 可保证本地诊疗

疫情发生后，北京市一批又一批医务人员逆向而行，前往湖北武汉参与医疗救援。市卫健委新闻发言人高小俊表示，按照中央统一安排，派出医疗队支援武汉是北京市的应尽之责。目前，北京市有超过1000名医务人员在武汉抗击疫情的一线参与救治工作。

那么，北京本地医疗机构的诊疗情况如何？对此，高小俊介绍，北京市现有医疗卫生机构一万多家，其中二级及以上医疗机构300家左右。卫生技术人员超过20万，医疗机构实有床位超过10万张。高小俊表示，新冠肺炎疫情发生以来，北京市按照市委、市政府的部署，积极调整医疗救治力量，从而保证疫情防控工作和医疗机构诊疗活动正常开展。

小区有确诊病例影响生活吗？

与病例有密切接触者 将通知医学观察

小区里有确诊病例，居民生活还安全吗？对此，市疾控中心免疫预防所所长吴疆指出，小区里面一旦有病例，相关工作人员会排查密切接触者，对小区进行终末期消毒。吴疆介绍，目前市疾控中心已经发布了新冠肺炎流行期间病例所在小区居民防控指引。发现确诊病例并隔离后，疾控机构会在病例离开后，对病例住所进行彻底消毒。小区物业部门（自然村村委会）会在疾控机构的指导下做好小区公共区域的清洁消毒。

至于小区里居民，在无防护状态下与病例有过共同居住、学习、工作等近距离接触的，会被通知为密切接触者进行居家或集中隔离医学观察。其他居民可以正常生活、工作。但要注意保持良好个人卫生，勤洗手；做好居室通风换气，每日2-3次，每次不少于30分钟；乘坐厢式电梯应佩戴一次性使用医用口罩，保持手部卫生等即可。

下水道反水可能传播病毒？

气溶胶传播未确认 可按官方方案防控

针对下水道反水可以传播新冠病毒的报道，吴疆表示，这个疑问的本质就是气溶胶传播的问题。目前，气溶胶传播并未得到确认。相应的防控方案，按照国务院联防联控专家组给出的方法即可。

发布

北京发生密集性聚集病例73起 九成为家庭聚会引起

新闻发布会上透露，昨日北京市又有7例新冠肺炎患者出院。7名患者中，有3名男性、4名女性，年龄最小的21岁、最大的69岁。此外，目前北京发生密集性聚集病例73起，其中66起是家庭聚会引起，占到90%，涉及197人，占到全部病例的八成以上。

市卫生健康委新闻发言人高小俊透露，2月9日0时至24时，北京市新增11例新冠肺炎确诊病例。2例有湖北及其他省份接触史；7例为确诊病例的密切接触者；1例无湖北接触史；1例否认湖北接触史，正在进一步核实。确诊病例均已送至定点医疗机构进行救治。现有疑似病例207例，新增密切接触者46例，累计确定密切接触者1465例，其中632例已解除医学观察。

截至2月9日24时，北京市累计确诊病例337例。东城区9例、西城区39例、朝阳区56例、海淀区54例、丰台区30例、石景山区13例、门头沟区3例、房山区14例、通州区16例、顺义区10例、昌平区18例、大兴区36例、怀柔区7例、密云区6例、延庆区1例，外地来京人员25例。平谷区尚未有病例。337例确诊病例中，男性病例162例，占48.1%，女性病例175例，占51.9%；年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下12例，占3.6%，6岁至17岁11例，占3.2%，18岁至59岁227例，占67.4%，60岁及以上87例，占25.8%。

目前，北京市死亡2例，出院44例，291例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型17例。

市疾控中心免疫预防所所长吴疆指出，目前北京发生密集性聚集病例73起，其中66起是家庭聚会引起，占到90%，涉及197人，占到全部病例的8成以上。吴疆表示，究其原因，是居家进行医学观察的对象没有好好落实相关防护措施，“所以我们建议主要采取集中医学观察的方式。在这种情形下，被观察可以在专业人员指导下，严格按照防控措施的要求减少接触机会、减少感染机会，这样的医学观察效果会更好。”

2月9日新发病例活动过的小区或场所

丰台区

花乡街道幸福家园小区东区

新村街道刘孟家园小区

海淀区

中关村街道知春路82号院小区

昌平：统筹设置临时安置场所

在昨日的新闻发布会上，昌平区区委常委、组织部部长、统战部部长王燕庆介绍，昌平确定“2+6”8个集中观察场所，对密切接触者和湖北来京人员进行集中隔离医学观察和集中监督性医学观察。同时，镇街公布服务电话，统筹设置临时安置场所，着力解决一时进不了社区（村）的返京人员住宿问题。

昌平区启用区医院和区医院新楼病区两个区级定点医疗机构，可提供床位118张，调配安排3辆负压急救车专门用于转运疑似和确诊病例。王燕庆透露，面对复工人流的来临，昌平将在完善现有2个区级集中观察点的基础上，增设1个区级集中观察点，统筹用好6个隔离观察点，并推动各镇街增设临时安置场所。

具体来说，用好2个区级集中隔离医学观察点，对密切接触者进行集中隔离医学观察；对到京前14日内，离开疫情高发地区或有过疫情高发地区接触史的且不具备居家隔离条件的人员，安排集中隔离观察点6个；对国内其他地区返京但不具备居家条件的人员，统筹全区资源进行安置，目前已投入使用9家定点宾馆酒店。

大兴：建立34个集中隔离点

大兴区区委常委、组织部部长艾丽介绍，针对密切接触者，大兴建立了34个集中隔离点，可容纳2429人，进行24小时监测。艾丽指出，大兴隔离不隔爱。针对湖北等疫情高发区来京人员，组建14天温情服务队，在居家观察中，提供“五个一”服务包，包括一支温度计、一瓶消毒液、一本宣传册、一个口罩和一张体温测量登记表，开展管家式服务。同时，重点关注高龄老人、孤寡老人、残疾人等特殊群体，成立关爱小组，专门提供代购、代买等生活服务。

大兴进京卡口多、流动人口多，与河北交界的43个村处于防控的前沿，大兴发动外围防线364名群防群治力量，支援乡村道路卡口，配合公安机关加强进京车辆人员的防控。到目前，保持了农村地区“零病例”。下一步将对村庄（社区）实行封闭式管理，原则上设置一个出入口，24小时轮班进行人车检查、体温测量、信息登记等工作。

此外，大兴区“新国门”领军人才牵头的重点实验室夜以继日研发出用于检测新冠病毒的试剂，仅15分钟就能快速得出检测结果，已应用于火神山医院。

文/本报记者 解丽 李泽伟