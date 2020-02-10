热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

民政部：周到考虑居民需求 不因封闭管理阻断社区浓浓的温情

2020年02月10日16:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （记者许心怡）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。对于“为了减少疫情的扩散，一些地方实施了小区封闭管理”的情况，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良建议，采取这些措施的地方在实行小区、村庄封闭管理的同时，要把居民的需求考虑得更周到一些，把工作做得更细致一点，既要保障社区防控到位，又要保障居民生产生活持续地有序运转，不因封闭管理而阻断社区浓浓的温情。

陈越良强调，小区封闭管理这个措施要因地制宜。社区防控工作启动以来，各地在社区防控工作中结合本地区实际作出了许多探索，小区封闭管理就是部分地区在特殊情况下的一种探索。部分地区在城市实行小区封闭管理，在农村实行村庄封闭管理，采取多种形式对外来车辆、人员实行更为严格的管控，这些都是为了在这种情况下阻断疫情传播，尤其是防止重点地区疫情扩散。是否继续采取这种措施，要根据本地区实际情况，由地方党委政府做出决定。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn