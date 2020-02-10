民政部：周到考虑居民需求 不因封闭管理阻断社区浓浓的温情

人民网北京2月10日电 （记者许心怡）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。对于“为了减少疫情的扩散，一些地方实施了小区封闭管理”的情况，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良建议，采取这些措施的地方在实行小区、村庄封闭管理的同时，要把居民的需求考虑得更周到一些，把工作做得更细致一点，既要保障社区防控到位，又要保障居民生产生活持续地有序运转，不因封闭管理而阻断社区浓浓的温情。

陈越良强调，小区封闭管理这个措施要因地制宜。社区防控工作启动以来，各地在社区防控工作中结合本地区实际作出了许多探索，小区封闭管理就是部分地区在特殊情况下的一种探索。部分地区在城市实行小区封闭管理，在农村实行村庄封闭管理，采取多种形式对外来车辆、人员实行更为严格的管控，这些都是为了在这种情况下阻断疫情传播，尤其是防止重点地区疫情扩散。是否继续采取这种措施，要根据本地区实际情况，由地方党委政府做出决定。